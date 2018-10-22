Актриса Эми Шумер ждет пополнения в семье: что об этом известно.

37-летняя американская актриса Эми Шумер беременна.

Об этом в свойственной для артистки комедийной форме сообщила главный корреспондент CNN в Белом доме Джессика Йеллин. На своей странице в соцсети Instagram журналистка опубликовала огромный список кандидатов-сенаторов на выборы от различных штатов, в конце которого добавила:

Я беременна - Эми Шумер.

I'm in the business of covering news not noise, but sometimes some happy noise comes along and you just have to share... Congrats @amyschumer!! 👶👶👶https://t.co/vewOWx5nel pic.twitter.com/RT5jjtbtOn — Jessica Yellin (@JessicaYellin) 22 жовтня 2018 р.

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В своем же Instagram-аккаунте Эми выставила фото, в котором с помощью фотошопа она заменила лица принца Гарри и Меган Маркл, которые недавно объявили о пополнении в семье, на свое и своего избранника.

Отцом ребенка актрисы стал ее законный муж - шеф-повар и писатель Крис Фишер, с которым они поженились 13 февраля 2018 года. Для Эми это будет первый ребенок.

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