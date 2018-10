37-летняя американская актриса Эми Шумер беременна.

Об этом в свойственной для артистки комедийной форме сообщила главный корреспондент CNN в Белом доме Джессика Йеллин. На своей странице в соцсети Instagram журналистка опубликовала огромный список кандидатов-сенаторов на выборы от различных штатов, в конце которого добавила:

I'm in the business of covering news not noise, but sometimes some happy noise comes along and you just have to share... Congrats @amyschumer!! 👶👶👶https://t.co/vewOWx5nel pic.twitter.com/RT5jjtbtOn