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Эми Шумер беременна

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Актриса Эми Шумер ждет пополнения в семье: что об этом известно.
Эми Шумер беременна
Эми Шумер беременна
GettyImages

37-летняя американская актриса Эми Шумер беременна.

Об этом в свойственной для артистки комедийной форме сообщила главный корреспондент CNN в Белом доме Джессика Йеллин. На своей странице в соцсети Instagram журналистка опубликовала огромный список кандидатов-сенаторов на выборы от различных штатов, в конце которого добавила:

Я беременна - Эми Шумер.

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В своем же Instagram-аккаунте Эми выставила фото, в котором с помощью фотошопа она заменила лица принца Гарри и Меган Маркл, которые недавно объявили о пополнении в семье, на свое и своего избранника.

Отцом ребенка актрисы стал ее законный муж - шеф-повар и писатель Крис Фишер, с которым они поженились 13 февраля 2018 года. Для Эми это будет первый ребенок.

Напомним, украинская певица и актриса Даша Астафьева показала свою маму. Как выглядит женщина, смотри здесь.

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Теги: Эми Шумер, фото, новости, шоу-биз
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