Яркое событие осени: DAN BALAN выступит с концертом в Киеве

DAN BALAN подготовил для своих поклонников большое музыкальное шоу в Палаце спорта.

Номинант на премию Grammy, хитмейкер DAN BALAN 1 октября выступит в Киеве с большим концертом. Его шоу — это всегда сексуальная энергетика, драйв и танцы.

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DAN BALAN заслужил мировую славу и громкий успех еще в 2004 году, когда он был участником и продюсером, группы O-Zone. Благодаря упорству и таланту, сингл коллектива «Dragostea DinTei» (также известный как «Numa Numa Song») прогремел на весь мир, погрузив его в настоящую «озономанию». Отметим, что на трек «Numa Numa Song» было сделано более 200 кавер - версий на 26 языках, он возглавил чарты в 32 странах, достиг 3-го места в Великобритании, разошелся тиражом более 12 миллионов копий и стал самым продаваемым синглом в Европе и Японии.

А уже 1 ноября DAN BALAN будет петь для вас.

Афиша концерта DAN BALAN в Киеве пресс-служба

Артист не первый раз выступает в Украине и уже давно полюбился украинской публике. Но сейчас он приехал вновь покорят своими новыми работами и радовать своими нашумевшими хитами.

Настраивайтесь на музыкальную волну DAN BALAN и готовьтесь к большой музыкальной вечеринке в Палаце спорта.

Напомним также, что украинские знаменитости выступят на «My STING Tribute Show».