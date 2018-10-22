В Украину прилетела "рабыня Изаура" Луселия Сантос

Всемирно известная актриса Луселия Сантос посетила презентацию нового сезона проекта "Мир наизнанку".

В прошлую пятницу, 19 октября, ведущий-экстремал Дмитрий Комаров представил десятый юбилейный сезон проекта «Мир наизнанку», премьера которого состоится уже 31 октября на телеканале «1+1».

Телеведущий поделился с гостями своими впечатлениями о поездке и рассказал интересные истории, которые с ним произошли в путешествии. Главной гостьей презентации стала бразильская актриса и исполнительница главной роли в сериале «Рабыня Изаура» Луселия Сантос, которая вместе с ведущим проведет творческие встречи в шести украинских городах.

Ведущий рассказал:

Во время экспедиции по Бразилии мы очень часто не могли поверить в то, что события, которые с нами происходили, были реальными. Часть путешествия проходила, будто во сне, или в остросюжетном голливудском фильме. Это касается разных частей Бразилии, ведь это страна, в которой соединились несколько миров: «Бразилия официальная», которую мы знаем и видели по телевизору, «Бразилия криминальная» и дикая Амазонка с джунглями и племенами, которые находятся под защитой государства.

Дмитрий также рассказал о знакомстве с исполнительницей главной роли во всемирно известном сериале «Рабыня Изаура» Луселией Сантос, которая впервые приехала в Украину, чтобы презентовать новый сезон «Мира наизнанку» и встретиться с поклонниками в шести украинских городах.

Дмитрий поделился:

Мы пригласили на нашу презентацию гостю, о которой сняли интересный сюжет в Бразилии. Это актриса, которая играла главную роль в известном всем сериале «Рабыня Изаура». Интересно, что ровно 30 лет назад на экранах нашего телевидения впервые вышел этот сериал. Его знают почти все, ведь в то время, когда начиналась эта романтическая история, улицы становились пустыми. Это была массовая лихорадка. Кумир десятков миллионов людей побывала во многих городах мира, но страны Восточной Европы она, к сожалению, не посещала. Мне приятно, что первой остановкой стала Украина.

А потом показал короткий сюжет об их первой встрече и знакомстве.

Луселия рассказала:

Я очень счастлива быть здесь и благодарна за приглашение. То, что я увидела по дороге из аэропорта, меня поразило. Киев - очень красивый город, я просто очарована им. Проезжая мимо театра, я захотела обязательно попасть на спектакль чтобы посмотреть на украинских актеров в действии. Конечно, прежде всего, я бы хотела пойти в горы, о которых мне рассказывал Дмитрий. Он пообещал мне поехать в Ужгород, в Черновцы, чтобы увидеть Карпаты. У меня есть большая мечта подняться на вершину более шести тысяч метров.

И Дмитрий предложил актрисе еще лучшую идею: подняться на самую высокую точку Украины Говерлу. На что актриса ответила:

Давай, прямо сейчас. Я согласилась, потому дело остались только за тобой.

Актриса поделилась:

Конечно, у меня есть еще полно планов, относительно путешествия по Украине. Кроме того, что я участвую в проекте Дмитрия, я хочу узнать украинскую культуру и познакомиться поближе с людьми. Сегодня, например, по дороге мы видели много красивых монастырей. Я с нетерпением жду времени, когда смогу их посетить и убедиться, что внутри они не менее фантастические, чем снаружи.

Кроме того, Дмитрий Комаров вместе с Луселией Сантос вместе спел буддистскую мантру, которой они успокаивали бездомных животных, о которых заботится актриса в Бразилии.

О подробностях опасной встречи с бразильской мафией, а также о других приключениях Дмитрия Комарова можно будет узнать во время творческих встреч с телеведущим, которые состоятся в Харкове, Днепре, Киеве, Ужгороде, Черновцах и Одессе. А еще телеведущий познакомит украинцев со звездой известного бразильского сериала «Рабыня Изаура» Луселией Сантос, которая впервые посетила Восточную Европу.