"Мы курили вместе": Лобода рассказала о корпоративе с Леди Гагой

Украинская певица Светлана Лобода рассказала, как познакомилась с эпатажной артисткой Леди Гагой.

Исполнительница Светлана Лобода выступала на одном корпоративе с эпатажной певицей Леди Гагой.

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Об этом Светлана призналась в шоу “Вечерний Ургант“. Так, ведущий Иван Ургант начал заваливать Светлану комплиментами и сравнивать с Леди Гагой - мол, они обе красивые и талантливые. В ответ на что Лобода призналась, что видела Леди Гагу вблизи, так как они пересеклись на одном корпоративе:

Мы работали на одном корпоративе. Она очень классная. Очень приятный человек. Мы с ней стояли курили вместе... Ну, я не курю, а она курила...

Напомним, ранее стало известно, почему Светлана Лобода скрывала беременность от старшей дочери.