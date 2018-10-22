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Меган Маркл рассказала, как протекает ее беременность

Комментариев: 1
Герцогиня Сассекская Меган Маркл откровенно рассказала о своем самочувствии.
Меган Маркл рассказала, как протекает ее беременность
Меган Маркл рассказала, как протекает ее беременность
GettyImages

Бывшая актриса, герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о том, как протекает ее беременность.

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Во время поездки в Австралию Меган и ее муж принц Гарри посетили знаменитый пляж Бонди, где встретились с местными жителями. Там, во время дружественных посиделок, герцогиня впервые заговорила о своей беременности, передает SkyNews:

Меган сказала, что для нее беременность похожа на джетлаг (синдром смены часового пояса). Сегодня ей не спалось, она проснулась в 4:30 утра и начала заниматься йогой в своей комнате.

Отметим, что Меган действительно является заядлой любительницей йоги и регулярно ею занимается.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие правила вынуждена соблюдать беременная Меган Маркл. 

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Теги: Меган Маркл, новости, королевская семья
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  22.10.2018, 15:36
Оценка:  0
pусский
Ей нужен мой отросток во все места, тогда и роды легче пройдут!
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