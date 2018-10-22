Меган Маркл рассказала, как протекает ее беременность
Бывшая актриса, герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о том, как протекает ее беременность.
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Во время поездки в Австралию Меган и ее муж принц Гарри посетили знаменитый пляж Бонди, где встретились с местными жителями. Там, во время дружественных посиделок, герцогиня впервые заговорила о своей беременности, передает SkyNews:
Меган сказала, что для нее беременность похожа на джетлаг (синдром смены часового пояса). Сегодня ей не спалось, она проснулась в 4:30 утра и начала заниматься йогой в своей комнате.
Отметим, что Меган действительно является заядлой любительницей йоги и регулярно ею занимается.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие правила вынуждена соблюдать беременная Меган Маркл.
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