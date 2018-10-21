Оля Полякова оголилась на шоу "Танці з зірками 2018"

Украинская певица Оля Полякова удивила поклонников неожиданной выходкой.

Исполнительница Оля Полякова оголилась во время девятого выпуска шоу “Танці з зірками 2018“.

Это произошло в прямом эфире, на который Оля была приглашена в качестве ведущей звездного балкона.

Встречая участников шоу, Полякова предлагала угадывать, какие баллы они получат. Свое предположение касательно оценки делала и певица. Когда она не угадывала нужное число, снимала с себя один из элементов одежды.

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После выступления всех звезд певица появилась в эфире обнаженной. Интимные места Оли Поляковой прикрывали дощечки, на которых было написано “26 октября“. Отметим, что именно в этот день певица выступит в киевском Дворце спорта со своей программой “Королева ночи“.

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул шоу “Танці з зірками 2018“ в девятом эфире.