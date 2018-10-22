Регина Тодоренко рассказала о первом свидании с Владом Топаловым

Украинская ведущая Регина Тодоренко и ее жених Влад Топалов дали совместное интервью.

Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко призналась, каким было ее первое свидание с женихом Владом Топаловым.

Читай также: Регина Тодоренко рассказала, как сообщила о беременности своему жениху Владу Топалову

Возлюбленные дали совместное интервью изданию Hello, где и поделились подробностями из личной жизни.

Познакомилась пара в театре, они вместе играли в спектакле “Заложи жену в ломбард“. На репетициях закрутились романтические отношения, в то же время произошло их первое свидание:

Мы пошли в ресторан, после репетиции. Помню, что нервничал и все время ел.

В тот день я только вернулась в Москву после очередного месяца съемок “Орла и решки“, и, когда мы с Владом встретились в театре, нам уже не терпелось поговорить. Тогда мы еще не знали, что нас впереди ждут три месяца разлуки и долгие телефонные разговоры. Какой у нас рекорд?

По словам Влада Топалова, однажды они разговоривали по телефону восемь часов, так как были в разных странах и скучали друг по другу:

Восемь часов! Я в жизни столько не разговаривал. Ладно, я был дома, в Москве, а Регина же - в другой стране, на съемках...

Рассказала о своих чувствах и Регина:

Я потеряла покой, не хотела ни есть, ни спать… Днем работала, а по ночам мы общались - до 7 утра! Затем снова в душ, краситься - и в кадр. Самой большой катастрофой стали часовые пояса: я на Барбадосе, он - здесь… У меня был такой мандраж - не могла дождаться, когда же в Москве наступит утро, чтобы можно было скорее набрать его номер.

Влад сделал Регине предложение руки и сердца в июле. Скоро ведущая родит своему возлюбленному ребенка.

Напомним, ранее стало известно, почему украинская певица Светлана Лобода скрывала беременность от дочери. Подробности читай здесь.