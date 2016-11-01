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Строго и по канону: какие правила вынуждена соблюдать беременная Меган Маркл

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Ivona знает, какие правила, согласно королевскому протоколу, должна соблюдать Меган Маркл до родов.
Какие правила вынуждена соблюдать беременная Меган Маркл
Какие правила вынуждена соблюдать беременная Меган Маркл
GettyImages

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Совсем недавно Кенсингтонский дворец обрадовал мир новостью о беременности Меган Маркл. Известно, что будущий наследник британского престола должен родиться весной 2019 года. Вслед за этой информацией в сети начали обсуждать правила, которым должна следовать беременная герцогиня Сассекская. Ниже вкратце поговорим о каждом из них. 

Так, представителям британской королевской семьи запрещается публично сообщать пол ребенка до его рождения.  

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Это касается и имени. Кроме того, имен у членов королевской семьи несколько, так что Меган и Гарри придется придумать как минимум три имени своему малышу. К слову, самого принца Гарри зовут Генри Чарльз Альберт Дэвид. 

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Из соображений безопасности будущим мамам не рекомендуется путешествовать. Правда это правило Меган уже успела нарушить, отправившись с принцем Гарри в большой тур по Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Тонго. 

Маркл также запрещено устраивать пышные вечеринки baby shower в честь малыша. 

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Первой о рождении ребенка должна узнать Елизавета II. И лишь после того, как принц Гарри сообщит королеве, Меган сможет рассказать своей семье, а представители Кенсингтонского дворца - опубликовать официальное объявление. 

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В течение многих лет женщины в королевской семье рожали на дому. Пока эту традицию нарушила принцесса Анна, а затем ее примеру последовала и принцесса Диана. Несмотря на то, что теперь королевские особы рожают в госпиталях, одной традиции они остались верны: на родах присутствуют не только врачи и анестезиологи, но и акушерки.  

О том, какой титул получит будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри, читайте здесь.

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Теги: Меган Маркл, беременна, королевские правила, принц Гарри
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