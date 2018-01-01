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"Это тяжелая работа": Дэвид Бекхэм рассказал о сложностях брака

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Дэвид и Виктория Бекхэм вместе уже 19 лет .
Дэвид Бекхэм рассказал о сложностях брака с Викторией
Дэвид Бекхэм рассказал о сложностях брака с Викторией
GettyImages

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На этой неделе экс-футболист Девид Бекхэм стал героем австралийского телешоу The Sunday Project, в котором рассказал об отношениях со своей женой Викторией, и признался, что брак “это всегда тяжелая работа“. Подробнее читайте далее в материале. 

Когда вы женаты на протяжении такого количества времени, как мы, вам нужно много работать над отношениями. Это тяжелая работа. Вам становится немного сложнее быть друг с другом. Иногда это случается из-за каких-то абсолютных мелочей, - поделился в интервью Девид. 

Как отмечают СМИ, беседа Бекхэма с журналистами прошла на фоне непрекращающихся слухов о том, что пара находится на грани развода. Однако, многие считают, что Бекхэмы решили уладить свои разногласия путем расширения семейства. Напомним, что недавно появилась новость о пятой беременности Виктории

Девид и Виктория Бекхэм
Девид и Виктория Бекхэм
GettyImages

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Позже стало известно, как жена бывшего футболиста отреагировала на его слова.

Она в шоке от того, что он мог сказать такие бездушные вещи и публично опозорить ее. Когда она узнала об интервью, в доме Бекхэмов будто взорвалась ядерная бомба, – рассказал инсайдер о реакции Виктории на интервью ее мужа.

Дэвид Бекхэм и бывшая участница группы Spice Girls Виктория Адамс поженились в 1999 году после двух лет знакомства. У них трое сыновей (19-летний Бруклин, 16-летний Ромео и 13-летний Крус) и семилетняя дочь Харпер. В 2018 году Бекхэмы отпраздновали гранатовую свадьбу.

Семейство Бекхэм
Семейство Бекхэм
GettyImages

 

Накануне певица Светлана Лобода призналась, что скрывала вторую беременность от своей дочери.

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Теги: Девид Бекхэм, Виктория Бекхэм, брак
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