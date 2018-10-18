На Джиджи Хадид подали в суд за кражу собственного фото

На супермодель Джиджи Хадид подал в суд папарацци, который увидел, что звезда использовала фото его авторства.

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Известная супермодель Джиджи Хадид на этой неделе попала в абсурдную, по ее словам, ситуацию. Дело в том, что на модель подал в суд папарацци, когда узнал, что Джиджи выложила в Instagram фотографию его авторства, не указав его имя. При этом на снимке была запечатлена сама Джиджи, позирующая на выходе с одного из светских мероприятий.

Хадид выложила в соцсеть обращение к поклонникам и фотографам, рассказав о несправедливости и абсурдности жизни звезды.

Вчера я узнала, что на меня подают в суд за мой последний (уже удаленный) пост в Instagram. Фото было сделано папарацци на улице неделю назад после одного мероприятия. Я улыбалась и позировала для снимка, потому что понимаю, это часть моей работы. То была ситуация, подходящая для присутствия прессы. Я знаю, что таким образом фотографы зарабатывают себе на жизнь. Чаще условия бывают иными - например, на выходе из моей квартиры или в других случаях, когда я чувствую, что нарушается мое право на частную жизнь. Эти люди зарабатывают на нас каждый день, преследуя днем и ночью, выжидая, как мы пройдем пару метров от дома до машины и обратно. Они подвергают опасности нас и окружающих людей: я и многие мои знакомые попадали в аварии из-за безрассудства папарацци. Не говоря уже о психологическом давлении - сколько раз я и многие мои друзья не хотели выходить на улицу, просто чтобы не привлекать к себе внимания, желая прожить день нормально. И вот кто-то судится со мной за фото, которое я нашла в Twitter и выложила без указания имени автора. Фото, за которое человеку уже заплатили, чтобы выложить в сеть. Это нелепо. Я понятия не имею, кто из десятков присутствовавших фотографов сделал этот снимок. Он мог бы оставить комментарий, и я бы с радостью его отметила. И это те же люди, которые блокируют фанатские аккаунты по всему миру. Ребята, на чьи аккаунты так же жаловались или даже подавали в суд, знайте: я о вас помню, и я бы обязательно помогла вам, если бы могла. А всем папарацци хочу сказать вот что: я понимаю, что все это ваша работа, и принимаю это. Но во всем есть предел, - написала Джиджи.

Стоит отметить, что подобная ситуация неоднократно случалась и с другими знаменитостями. Так, папарацци несколько раз судились с Хлое Кардашьян, которая так же, как и Хадид, публиковала собственные фото чужого авторства.

Напомним, что ранее Светлана Лобода заинтриговала поклонников снимком с возлюбленным.