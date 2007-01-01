День рождения Ким Кардашьян: как менялся образ светской дивы

21 октября Ким Кардашьян исполняется 39 лет.

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149 миллионов подписчиков в Instagram, более 10 лет съемок в реалити-шоу, собственная линия косметики и эмодзи, четверо детей и муж Канье Уэст. Как вы уже догадались — все это о Ким Кардашьян. Сегодня телезвезде исполняется 39 лет, в честь чего Ivona предлагает вспомнить, как менялись образы светской дивы за последние годы.

Напомним, что ранее Ким Кардашьян вспомнила о самом жутком моменте своей жизни.

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