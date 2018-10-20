Умерла Марина Поплавская: биография и лучшие номера артистки

В ДТП погибла Марина Поплавская: чем прославилась актриса юмористической программы "Дизель шоу".

В субботу, 20 октября, в ДТП под Киевом умерла украинская актриса, одна из главных звезд юмористической программы “Дизель шоу“ - Марина Поплавская. Ivona собрала интересные факты из биографии артистки и ее самые яркие выступления.

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Марина (Марианна) Поплавская родилась в 1972 году в городе Новоград (Житомирская область). С раннего возраста она мечтала стать учительницей и работать с детьми. Ее мечта сбылась после окончания Житомирского Государственного университета: девушка пошла работать в местную школу №33 учителем русского языка и литературы.

Своей профессии Поплавская посвятила 23 года. Позже, в 2017 году, уже будучи звездой ТВ, она объявила, что из-за большого графика выступлений и съемок она прекратила свою работу преподавателем.

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Марина Поплавская выступала в команде КВН “Девочки из Житомира”. Она запомнилась зрителям отменной самоиронией и харизмой.

Чтобы стать знаменитым не обязательно учиться или родиться талантливым человеком, нужно просто планомерно стремиться к своей мечте, - считала актриса.

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Последние годы своей жизни Поплавская снималась в юмористическом проекте “Дизель шоу”, которое с 2015 года начало выходить на телеканале ICTV. Ее визитной карточкой стали роли тещи, жены и мамы.

У Марины Поплавской не было ни мужа, ни детей. Всю свою жизнь актриса посвятила сцене, школе и телевидению. В интервью она часто признавалась, что очень любит проводить все свое свободное время с детьми в школе или с племянниками.

Артистами и рождаются, и становятся, и, попробовав раз, остаются навсегда, - считала Поплавская.

Смотрите лучшие приколы с Мариной Поплавской на “Дизель шоу“ здесь:

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