Умерла Марина Поплавская: биография и лучшие номера артистки
В субботу, 20 октября, в ДТП под Киевом умерла украинская актриса, одна из главных звезд юмористической программы “Дизель шоу“ - Марина Поплавская. Ivona собрала интересные факты из биографии артистки и ее самые яркие выступления.
Читай также: Звезда “Дизель Студио“ впервые показала своего сына
Марина (Марианна) Поплавская родилась в 1972 году в городе Новоград (Житомирская область). С раннего возраста она мечтала стать учительницей и работать с детьми. Ее мечта сбылась после окончания Житомирского Государственного университета: девушка пошла работать в местную школу №33 учителем русского языка и литературы.
Своей профессии Поплавская посвятила 23 года. Позже, в 2017 году, уже будучи звездой ТВ, она объявила, что из-за большого графика выступлений и съемок она прекратила свою работу преподавателем.
Читай также: Появились подробности смерти солиста “Нэнси“
Марина Поплавская выступала в команде КВН “Девочки из Житомира”. Она запомнилась зрителям отменной самоиронией и харизмой.
Чтобы стать знаменитым не обязательно учиться или родиться талантливым человеком, нужно просто планомерно стремиться к своей мечте, - считала актриса.
Читай также: Мать Приходько эмоционально прокомментировала ее уход со сцены
Последние годы своей жизни Поплавская снималась в юмористическом проекте “Дизель шоу”, которое с 2015 года начало выходить на телеканале ICTV. Ее визитной карточкой стали роли тещи, жены и мамы.
У Марины Поплавской не было ни мужа, ни детей. Всю свою жизнь актриса посвятила сцене, школе и телевидению. В интервью она часто признавалась, что очень любит проводить все свое свободное время с детьми в школе или с племянниками.
Артистами и рождаются, и становятся, и, попробовав раз, остаются навсегда, - считала Поплавская.
Смотрите лучшие приколы с Мариной Поплавской на “Дизель шоу“ здесь:
Ранее стало известно о смерти солиста украинской группы “Нэнси“ Сергея Бондаренко.
Полная версия правил