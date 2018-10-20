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Умерла Марина Поплавская: биография и лучшие номера артистки

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В ДТП погибла Марина Поплавская: чем прославилась актриса юмористической программы "Дизель шоу".
Марина Поплавская
Марина Поплавская
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В субботу, 20 октября, в ДТП под Киевом умерла украинская актриса, одна из главных звезд юмористической программы “Дизель шоу“ - Марина Поплавская. Ivona собрала интересные факты из биографии артистки и ее самые яркие выступления. 

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Марина (Марианна) Поплавская родилась в 1972 году в городе Новоград (Житомирская область). С раннего возраста она мечтала стать учительницей и работать с детьми. Ее мечта сбылась после окончания Житомирского Государственного университета: девушка пошла работать в местную школу №33 учителем русского языка и литературы. 

Своей профессии Поплавская посвятила 23 года. Позже, в 2017 году, уже будучи звездой ТВ, она объявила, что из-за большого графика выступлений и съемок она прекратила свою работу преподавателем. 

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Марина Поплавская выступала в команде КВН “Девочки из Житомира”. Она запомнилась зрителям отменной самоиронией и харизмой. 

Чтобы стать знаменитым не обязательно учиться или родиться талантливым человеком, нужно просто планомерно стремиться к своей мечте, - считала актриса. 

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Последние годы своей жизни Поплавская снималась в юмористическом проекте “Дизель шоу”, которое с 2015 года начало выходить на телеканале ICTV. Ее визитной карточкой стали роли тещи, жены и мамы. 

У Марины Поплавской не было ни мужа, ни детей. Всю свою жизнь актриса посвятила сцене, школе и телевидению.  В интервью она часто признавалась, что очень любит проводить все свое свободное время с детьми в школе или с племянниками. 

Артистами и рождаются, и становятся, и, попробовав раз, остаются навсегда, - считала Поплавская. 

 Смотрите лучшие приколы с Мариной Поплавской на “Дизель шоу“ здесь:

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Теги: Марина Поплавская, умерла, биография, Дизель шоу
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Shusha1977    20.10.2018, 16:04
Оценка:  0
Shusha1977
Светлая память.. очень очень жаль.. в голове не укладывается - был человек и нет человека.. Соболезнования друзьям и близким....(
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