Украинские знаменитости выступят на «My STING Tribute Show»
Приглашаем Вас 31 октября (среда) в 19:00 в Октябрьский Дворец посетить легендарный проект «My STING Tribute Show», который состоится при участии известных украинских исполнителей.
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Свое музыкальное прочтение известных мировых хитов STING презентуют Сергей Бабкин, Дмитрий Шуров (Pianoboy), ALLOISE, Евгений Хмара, , MamaRika, Анна-Мария, Артем Пивоваров, Ivan NAVI, DUDA, VERAKEKELIA, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, KAZKA, Mountain Breeze и Марина Чабанова (PARADUSH).
My Tribute Show – это проект украинского продюсера Павла Шилько, в который уже вошли 12 концертов, включая «Michael Jackson Tribute», «Дивы», «Кумиры 80/90», «Elton John born in UK», «My Beatles Tribute show», «My ABBATribute show», «Queen Tribute show». За 8 лет, в рамках трибьютов, выступили более 100 артистов, которые исполнили огромное количество кавер-версий всеми любимых мировых хитов.
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Источник: http://ivona.bigmir.net/showbiz
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