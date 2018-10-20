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Украинские знаменитости выступят на «My STING Tribute Show»

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В столице пройдёт шоу-трибьют легендарному исполнителю: названа дата.
My STING Tribute Show в Киеве: дата и афиша мероприятия
My STING Tribute Show в Киеве: дата и афиша мероприятия
depositphotos.com

Приглашаем Вас 31 октября (среда) в 19:00 в Октябрьский Дворец посетить легендарный проект «My STING Tribute Show», который состоится при участии известных украинских исполнителей. 

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Свое музыкальное прочтение известных мировых хитов  STING презентуют Сергей Бабкин, Дмитрий Шуров (Pianoboy), ALLOISE, Евгений Хмара, , MamaRika, Анна-Мария, Артем Пивоваров, Ivan NAVI, DUDA, VERAKEKELIA, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, KAZKA, Mountain Breeze  и Марина Чабанова (PARADUSH).

My Tribute Show – это проект украинского продюсера Павла Шилько, в который уже вошли 12 концертов, включая «Michael Jackson Tribute», «Дивы», «Кумиры 80/90», «Elton John born in UK», «My Beatles Tribute show», «My ABBATribute show», «Queen Tribute show».  За 8 лет, в рамках трибьютов, выступили более 100 артистов, которые исполнили огромное количество кавер-версий всеми любимых мировых хитов.

 

Афиша My STING Tribute Show в Киеве
Афиша My STING Tribute Show в Киеве
пресс-служба

 

Напомним также, что в Киеве состоится шоу легендарного Armin Van Buuren

Источник: http://ivona.bigmir.net/showbiz
© Ivona.bigmir.net

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Теги: украинские знаменитости, Sting, шоу, трибьют-концерт, афиша, Киев, My Tribute Show, Стинг, Стинг в Киеве
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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