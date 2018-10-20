Украинские знаменитости выступят на «My STING Tribute Show»

В столице пройдёт шоу-трибьют легендарному исполнителю: названа дата.

My STING Tribute Show в Киеве: дата и афиша мероприятия depositphotos.com

Приглашаем Вас 31 октября (среда) в 19:00 в Октябрьский Дворец посетить легендарный проект «My STING Tribute Show», который состоится при участии известных украинских исполнителей.

Читайте также: Стинг и Труди: любовь длиною в 36 лет

Свое музыкальное прочтение известных мировых хитов STING презентуют Сергей Бабкин, Дмитрий Шуров (Pianoboy), ALLOISE, Евгений Хмара, , MamaRika, Анна-Мария, Артем Пивоваров, Ivan NAVI, DUDA, VERAKEKELIA, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, KAZKA, Mountain Breeze и Марина Чабанова (PARADUSH).

My Tribute Show – это проект украинского продюсера Павла Шилько, в который уже вошли 12 концертов, включая «Michael Jackson Tribute», «Дивы», «Кумиры 80/90», «Elton John born in UK», «My Beatles Tribute show», «My ABBATribute show», «Queen Tribute show». За 8 лет, в рамках трибьютов, выступили более 100 артистов, которые исполнили огромное количество кавер-версий всеми любимых мировых хитов.

Афиша My STING Tribute Show в Киеве пресс-служба

Напомним также, что в Киеве состоится шоу легендарного Armin Van Buuren



Источник: http://ivona.bigmir.net/showbiz

© Ivona.bigmir.net