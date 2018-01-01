Open Kids анонсировали магическое шоу в Киеве

Самая популярная группа среди детей и подростков – Open Kids, выступит с новой концертной программой Magic Show by Open Kids: названа дата.

24 ноября 19 00 в Stereoplaza группа Open Kids задумала показать каждому зрителю увлекательное Magic Show и вдохновить каждого ребенка поверить в свои силы, а самое главное – это начать действовать уже сегодня.

Афиша шоу Open Kids пресс-служба

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В этот раз команда и популярные тинейджеры страны, решили выйти за рамки стандартной шоу-программы, теперь каждый зритель сможет почувствовать себя частью большого магического шоу! Оригинальная сцена, трюки и фокусы, участниками которых станет группа Open Kids.

Над шоу-программой работает команда профессиональных иллюзионистов Magic Five, которые являются еще и популярными блогерами, чей канал насчитывает около 2 миллионов подписчиков:

Сотрудничество Magic Five и Open Kids – это совмещение современной магии и популярной музыки, в результате чего зритель станете свидетелем абсолютно нового формата шоу! Это необычные трюки, фокусы и крутые мистические постановки, которые окунут зрителя в невероятные события, происходящие не только на сцене, а и вокруг каждого гостя шоу!

Open Kids пресс-служба

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Для концерта создаются уникальные декорации, световые решения, готовится лазерное шоу и неожиданный сценарий с использованием профессиональных танцевальных постановок. Участницы Open Kids говорят о предстоящем шоу так:

Данным шоу мы хотим показать каждому ребенку и подростку, что он способен на многое, если будет идти в сторону мечты и верить в себя. Конечно же это всё будет через аллегорию, но это будет красивое и мотивирующее действие для каждого зрителя! Наша задача чтобы каждый, кто придет на наше выступление, ушел заряженный не только нашими песнями, а и внутренним желанием достигать и идти к своей цели! Magic Five помогают разработать фокусы, построить интересные контакты со зрителем и все это на базе магических и волшебных действий. Собственно, то, что нас будут пилить на двое, мы будем исчезать и появляться в разных местах – это только цветочки!

Напомним также, что в Киеве состоится шоу легендарного Armin Van Buuren.