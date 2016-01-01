“M1 Music Awards. 4 Seasons”: стало известно, кто выступит на премии

Узнай, когда и где состоится церемония награждения музыкальной премии “M1 Music Awards. 4 Seasons”.

16 топовых артистов отечественного шоу-бизнеса, 16 впечатляющих эксклюзивных концертных номеров — церемония награждения лучших из лучших по версии ежегодной музыкальной премии “М1 Music Awards” обещает в очередной раз поразить впечатляющим шоу. “М1 Music Awards. 4 Seasons” состоится уже 1 декабря 2018 года в столичном Дворце Спорта.

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Все подробности и, собственно, концепцию масштабного события ее организаторы, телеканал М1 и компания “Таврийские Игры”, собираются держать в секрете до самого мероприятия.

Однако уже известно, что в грандиозном гала-концерте, который будет сопровождать церемонию, примут участие Тина Кароль, "Время и Стекло", MONATIK, NK | Настя Каменских, Alyosha, ALEKSEEV, THE HARDKISS, Michelle Andrade, Ирина Билык, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульская, KAZKA и Александр Пономарев.

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Одним из уже известных нововведений “М1 Music Awards. 4 Seasons” являются специальные награды-”ордена”, которые находят своих почетных обладателей каждый сезон. Эти ордена будут влиять на определение триумфаторов премии, однако главным критерием для их выбора станут рейтинги просмотров музыкальных клипов на телеканале М1.

Напомним также, что в Киеве состоится шоу легендарного Armin Van Buuren.