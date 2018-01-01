Украинский электронный проект Refinders представил дебютное видео

Электронщики Refinders сняли клип на динамичный сингл "All Night Long".

Электронный проект Refinders впервые заявил о себе летом 2018 года с выходом дебютного альбома “Skin Effect“. На украинской сцене Refinders быстро заняли пустующую нишу меланхоличного синт-попа и размашистой фестивальной электроники. Слушатели и пресса сравнивали альбом “Skin Effect“ с музыкой Moderat, The Woodkid, Trentemoller, Royksopp.

Нельзя не отметить, что песни Refinders очень кинематографичны. И кажется, теперь парни приступили к их масштабной экранизации. Дебютное видео сняли на один из самых динамичных, эйфорических синглов альбома - “All Night Long“.

Кафкианский сюжет клипа разыграли в индустриальных пейзажах Киева. Парень переживает болезненное превращение в… рептилию. Фронтмен Refinders Влад Велеев объяснил сюжет клипа так:

Главного героя бросает из огня в воду. Как и многих из нас. Он не может принять свою природу и неизбежные метаморфозы. Ему неуютно в этом городе, и он убегает из реальности к выжженным полям выдуманной планеты из своего подсознания.

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Роль главного героя исполнил украинский танцор Вова Раков, известный аудитории по участию в шоу “Танцюють всi“. Режиссером видео стала Ната Кит:

Возможно среди природного ландшафта нашему герою стало бы легче дышать? А может это просто иллюзия. Инфернальная вечеринка, подводный катарсис и девушка-альбинос, которая вершит его судьбу. Пазл эмоций и переживаний, который длится all night long.

Вместе с выходом клипа на официальном YouTube-канале группы появилось и первое лайв-видео, снятое в Доме Звукозаписи. В сопровождении небольшого оркестра Refinders исполнили композицию “Run Mr Max“.

Слушать альбом “Skin Effect”:

Напомним, украинская группа MOZGI презентовала клип на песню “Полюбэ“. Посмотреть его можно здесь.