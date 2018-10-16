Модель XL 2 сезон 8 выпуск: где смотреть онлайн

Восьмой выпуск 2 сезона шоу “Модель XL” посмотреть онлайн можно будет 23 октября.

Седьмой эфир шоу уже на нашем ivona.bigmir.net.

Новый сезон “Модель XL” 2018 стартовал на канале 1+1 4 сентября. Экспертами реалити-проекта стали: телеведущая Катя Осадчая, дизайнер Андре Тан, актер и самый красивый мужчина мира по версии MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук, латвийская модель Татьяна Мацкевич.

В седьмом выпуске шоу “Модель XL”- 2 участниц ждали новые испытания.

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Выпуск начался с баттла черлидерш. Девушки посетили матч сборной Украины по баскетболу. Соревноваться команде пышных моделей, которую они назвали “XL”, пришлось с конкурентками со стандартными модельными параметрами. Команду-соперниц “XS” возглавила Мисс Украины 2017 Полина Ткач, а лидером команды “XL” выбрали Анну Веревкину. В перерыве матча обе команды станцевали танец-импровизацию, а победителей выбрали зрители. Им стали девушки из “XL”. За честностью конкурса наблюдали Богдан Юсипчук и Татьяна Мацкевич. В финале задания одна из участниц едва не покинула проект: ее ждал сюрприз из-за которого девушка была готова завершить борьбу в шоу.

Во втором испытании обе команды провели рекламные кампейны в музее авиации. У капитанов было задание координировать участниц во время фотосессии, чтобы те в точности повторяли позы моделей с известных фотоснимков. Лидеры команд также поучаствовали в фотосете: им предстояло позировать с чашкой кофе, находясь при этом в подвешенном состоянии. Победу здесь праздновали профессиональные модели.

Финальный конкурс - совместное дефиле в вечерних платьях перед судьями проекта. Последние не просто созерцали, но и давали участницам определенные задания. Так, Андре Тан предложил соблазнить Богдана Юсипчука при этом девушки снова должны были проявить мастерство в искусстве позирования перед фотокамерами.

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Не все справились с заданием и по результатам испытаний проект покинула 23-летняя профессиональная модель Анна Смирнова.

Дальнейшие перипетии на шоу - в следующий вторник.

Смотрите тут шоу Модель XL 2 сезон 2018 выпуск 16.10.2018

Смотрите 8 выпуск онлайн здесь.