Именинница дня: самые смелые образы Леси Никитюк

Украинская ведущая Леся Никитюк отмечает свое 31-летие.

В пятницу, 19 октября, ведущей Нового канала и участнице шоу “Танці з зірками 2018“ Лесе Никитюк исполнился 31 год.

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Поклонники обожают Лесю не только за отличное и необычное чувство юмора, но и за ее прекрасный внешний вид. Высокая ведущая может похвастаться не только длинными ногами, но и соблазнительными формами.

Не то, чтобы Никитюк часто публикует откровенные фотографии как Настя Каменских или Даша Астафьева, однако парочка смелых фотосессий в запасе у ведущей имеется.

Предлагаем посмотреть, как выглядят пикантные фото Леси Никитюк:

Напомним, украинская певица Слава Каминская показала раритетное семейное фото.