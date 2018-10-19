Победительница «МастерШеф» будет искать свою любовь на «Цієї миті рік потому»

Сегодня, 19 октября в 20:00, на СТБ выйдет восьмой выпуск самого мотивационного проекта страны «Цієї миті рік потому» с Дашей Трегубовой.

Героями станут: 100-килограммовая молодая девушка, которая желает похудеть и больше не слышать оскорблений в свой адрес, мама воина АТО, мечтающая вернуться в студию вместе со своим сыном, который сейчас в коме, а также победительница проекта «МастерШеф» – Лиза Глинская. Ее цель – за год встретить настоящую любовь. Предлагаем познакомиться со всеми участниками прямо сейчас!

Александра Пивень, Киев

Алесандра Пивень пресс-служба канала СТБ

Цель: похудеть и больше не слышать обидных слов в свой адрес

В свои 18 лет Саша весит 100 кг. Из-за большого живота девушку путают с беременной и уступают ей место в транспорте. Ее слабость – сосиски. Саша может съесть 12 штук за раз. Недавно девушка впервые влюбилась и написала парню из студенческого общежития любовное письмо. В ответ тот обозвал ее «жирухой». Саша хочет вернуться через год в студию легче на 40 кг и с плоским животиком, чтобы парень пожалел, что оскорбил ее и пренебрег такой красотой!

Екатерина Жицкая, Киев

Катерина Жицкая пресс-служба канала СТБ

Цель: усыновить крестницу, к которой прикипела всей душой

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Встретив на улице нищую, неграмотную девушку, которую насиловал и заставлял побираться родной отец, Катя пожалела ее и взяла над ней опеку. Даже стала крестной мамой ее маленькой дочери Изабеллы. Однако недавно Изабелла попала в детский дом, ведь ее мама умерла от туберкулеза… Героиня хочет усыновить крестницу, к которой прикипела, как к родной. Но пока она не замужем, без собственного жилья и стабильной работы, Катя нежелательный кандидат в приемные родители, а ребенка могут отдать другой семье…

Лиза Глинская, победительница проекта «МастерШеф», Киев

Лиза Глинская пресс-служба канала СТБ

Цель: встретить любовь

Красивая и амбициозная Лиза Глинская привыкла всего добиваться сама. Казалось бы, сейчас у нее есть жизнь, о которой она мечтала. Но главного у Лизы нет – семьи. Она никак не встретит мужчину, с которым смогла бы пойти хотя бы на второе свидание – все заканчивается уже на первом. Лиза чувствует себя одинокой, а еще беззащитной и напуганной, так как на протяжении года ее преследует маньяк! Девушка верит, что в этом году встретит свой идеал мужчины и будет впервые за долгие годы счастлива в отношениях.

Водопьянова Марина и ее мама, Сумская область

Водопьянова Марина пресс-служба канала СТБ

Цель: выиграть всеукраинский чемпионат по брейк-дансу

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Чтобы достичь успехов в бальных танцах, 11-летняя Маринка ежедневно ездила за 60 километрах от своего села на занятия. Однако партнер подставил ее, и Марина решила танцевать сольно. Стиль выбрала необычный для девочки – брейк-данс. Она нацелена стать известной b-girl «Блонди»! И хотя пока в слабой девочке не видят перспектив в этом танцевальном стиле, она обещает выиграть всеукраинский чемпионат и перетанцевать ребят на их же поле.

Алина Денисенкова, Харьков

Денисенкова Алина пресс-служба канала СТБ

Цель: избавиться от фобии собак

Жена и мама двоих детей страдает от фобии – больше всего на свете она боится собак. Алина не выходит на улицу без газового баллончика и электрошокера. Она не может нормально работать и водить детей в школу, потому как даже маленький щенок на дороге заставляет женщину бежать в панике и слезах. В таком состоянии она опасна для близких - однажды ударила мужа елеткрошокером в грудь. Жизнь стала невыносимой для Алины, и теперь она дает себе год, чтобы наконец побороть фобию и начать жить свободно.

Оксана и Виталий Самойленко, Переяслав-Хмельницкий

Оксана и Виталий Самойленко пресс-служба канала СТБ

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10 лет супруги Оксана и Виталий бесполезно надеялись на ребенка. Однако у мужчины – полное отсутствие сперматозоидов. Пара прошла через три ЭКО с донорским материалом – все неудачно. Почти отчаявшись, супруги узнали о последнем шансе завести собственных детей – сделать Виталию пункцию. Операция крайне болезненная, а главное опасная - может лишить мужчину потенции. Решится ли Виталий на пункцию, чтобы за год зайти в студию с младенцем?

Мама Галушко Игоря, Львов

Мама Игоря Глушко пресс-служба канала СТБ

Цель: в студию придет мама Игоря, обещая вернуть сына к жизни

21-летний Игорь Галушко – один из пяти парней, «ангелов Институтской», которые в 2014 году храбро спасали из-под пуль на Майдане раненых и убитых активистов. Парень не раздумывая пошел в АТО, где в очередной раз стал героем. Однако крайний раз, спасая собрата из-под обстрела, Игорь сам получил пулю в голову. Парень чудом выжил, но впал в кому. Мама героя обещает, что сын вернется к жизни и зайдет в студию на своих двух.

Смогут ли участники за год достичь поставленных целей – узнайте сегодня, 19 октября в 20:00, в проекте «Цієї миті рік потому» на СТБ!

Напомним также, что мать Приходько эмоционально прокомментировала ее уход со сцены.