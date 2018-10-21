"Танці з зірками 2018": где смотреть 9 эфир онлайн

9 выпуск 5 сезона шоу “Танці з зірками” смотреть онлайн можно будет совсем скоро.

21 октября, в воскресенье, на телеканале 1+1 и на нашем сайте ivona.bigmir.net традиционно можно посмотреть очередной выпуск “Танців з зірками” 5 сезон.

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Продолжается грандиозное шоу “Танці з зірками”, которое началось в последнее воскресенье лета. Оно стало самым рейтинговым на украинском телевидении, а в сети за перипетиями на паркете наблюдает несколько десятков тысяч человек.

Подобная популярность вполне объяснима, ведь в новом сезоне в шоу принимают участие мега звезды телевидения, спорта и эстрады. Ведущим шоу, как и во всех предыдущих четырех сезонах, стал Юрий Горбунов. Судьи проекта: хореограф Влад Яма, балерина Екатерина Кухар и популярный исполнитель MONATIK.

В прошлом, восьмом, эфире Юрию Горбунову помогал Потап. В качестве приглашенных звезд балетную партию исполнил артист оперы Александр Стоянов, а новую песню - Сергей Бабкин.

Главной интригой вечера было сообщение о том, какая же из покинувших проект пар, сможет вернуться на паркет благодаря зрительскому голосованию. Напоминаем, пара Оксаны Марченко и Дмитрия Чаплина отказалась от дальнейшего участия, поскольку телеведущая травмировалась и не может танцевать.

Темой 8 эфира были “Украинские традиции”. Традиционно, лучше всех станцевали Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Их венский вальс оценили в 29 баллов. Всего на один балл меньше поставили Иракли Макацария и Яне Заяц. Они - главные претенденты на победу, считают жюри и зрители. Танго телепродюсера в очередной раз поразило всех. Довольно профессионально исполненная румба Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой еще раз подтвердила статус дуэта в качестве “темной лошадки”. Такие пары - потенциальные победители.

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В этот раз в “красной” зоне оказались сразу три пары: Руслан Сеничкин/Яна Цыбульская, исполнявшие сальсу, Мишель Андраде/Женя Кот, танцевавшие самбу и Леся Никитюк/Максим Ежов с фристайлом. Последних в шоу “оставили” зрители. Согласно решению организаторов, две другие пары также не покинули паркет. Кроме того, к участникам в следующем эфире присоединятся Денис Беринчик и Екатерина Белявская, которых зрители вернули в шоу.

В 9 эфире снова выступят семь пар, но уже через несколько дней одна из них навсегда уйдет из проекта. Кто это будет? Ждать осталось до воскресенья.

Смотрите тут шоу “Танці з зірками” 5 сезон 9 выпуск онлайн совсем скоро.

Смотрите 8 выпуск здесь.