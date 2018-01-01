В Киеве состоится шоу легендарного Armin Van Buuren

В столице Украины выступит диджей, музыкант и продюсер Армин ван Бюрен: чего ожидать от шоу.

22 июня 2019 года в киевском Международном выставочном центре (Броварской проспект, 15) состоится одно из наиболее известных в мире танцевальных шоу - новая программа A State of Trance 900: Lifting You Higher знаменитого голландского диджея, музыканта и продюсера Armin Van Buuren (Армин ван Бюрен).

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ASOT 900 - это концертное воплощение одноименного авторского радиошоу Армина ван Бюрена, которое выходит на радиостанциях 84 стран мира и еженедельно собирает более 40 миллионов слушателей.

Шоу в Киеве станет частью мирового турне, которое стартует в феврале 2019 года в родном городе ван Бюрена Утрехте (Нидерланды).

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В МВЦ свой диджей-сет представит как сам Армин ван Бюрен, так и другие представители жанра, которые задают тренды в мировой транс-музыке. Их имена будут объявлены позже.

Прием заявок на доступ к предпродаже билетов на шоу A State of Trance 900 продлится до 15:00 24 октября.

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться здесь.

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