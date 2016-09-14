"Мисс Калифорния" сбили насмерть: подробности инцидента
30-летняя Яна Лаврентьева, владелица титула “Мисс Калифорния“, погибла в Лос-Анджелесе.
Девушку сбил автомобиль, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Более того, зеленый свет на светофоре должен был гореть еще 18 секунд. Об этом передает The Sun.
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Переходя дорогу, Яна остановилась на середине, чтобы снять неудобную обувь. В этот момент ее и сбил автомобиль. Произошло это около 12 часов ночи на пешеходном переходе в Лос-Анджелесе.
Водитель не стал останавливаться, чтобы помочь пострадавшей, и тут же скрылся с места преступления.
Перед трагическим событием Яна ужинала в ресторане вместе со своим мужем Евгением и друзьями. По словам свидетелей, “Мисс Калифорния“ сбили на машине Toyota 4-Runner, которая явно превышала скоростной режим. Сейчас полиция изучает запись с камер видеонаблюдения, чтобы найти виновника.
Dear friends, This is the family of Yana Lavrenteva. Thank you all so much for the outpouring of love and support for Yana, we are all very thankful and grateful to all of you. So far this is the best description of the suspect vehicle that we have. Please share it if you can. Thank you.
У девушки осталось двое детей.
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