"Мисс Калифорния" сбили насмерть: подробности инцидента

Модель Яна Лаврентьева погибла, переходя дорогу на пешеходном переходе.

30-летняя Яна Лаврентьева, владелица титула “Мисс Калифорния“, погибла в Лос-Анджелесе.

Девушку сбил автомобиль, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Более того, зеленый свет на светофоре должен был гореть еще 18 секунд. Об этом передает The Sun.

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Переходя дорогу, Яна остановилась на середине, чтобы снять неудобную обувь. В этот момент ее и сбил автомобиль. Произошло это около 12 часов ночи на пешеходном переходе в Лос-Анджелесе.

Водитель не стал останавливаться, чтобы помочь пострадавшей, и тут же скрылся с места преступления.

Перед трагическим событием Яна ужинала в ресторане вместе со своим мужем Евгением и друзьями. По словам свидетелей, “Мисс Калифорния“ сбили на машине Toyota 4-Runner, которая явно превышала скоростной режим. Сейчас полиция изучает запись с камер видеонаблюдения, чтобы найти виновника.

У девушки осталось двое детей.

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