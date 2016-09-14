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"Мисс Калифорния" сбили насмерть: подробности инцидента

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Модель Яна Лаврентьева погибла, переходя дорогу на пешеходном переходе.
"Мисс Калифорния" сбили насмерть: подробности инцидента
"Мисс Калифорния" сбили насмерть: подробности инцидента
instagram.com/yanochkaaa

30-летняя Яна Лаврентьева, владелица титула “Мисс Калифорния“, погибла в Лос-Анджелесе.

Девушку сбил автомобиль, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Более того, зеленый свет на светофоре должен был гореть еще 18 секунд. Об этом передает The Sun.

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Переходя дорогу, Яна остановилась на середине, чтобы снять неудобную обувь. В этот момент ее и сбил автомобиль. Произошло это около 12 часов ночи на пешеходном переходе в Лос-Анджелесе.

Водитель не стал останавливаться, чтобы помочь пострадавшей, и тут же скрылся с места преступления.

Перед трагическим событием Яна ужинала в ресторане вместе со своим мужем Евгением и друзьями. По словам свидетелей, “Мисс Калифорния“ сбили на машине Toyota 4-Runner, которая явно превышала скоростной режим. Сейчас полиция изучает запись с камер видеонаблюдения, чтобы найти виновника.

У девушки осталось двое детей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My family. ❤️❤️❤️ Aren't my kids just overjoyed to be part of the family?

Допис, поширений Yana Lavr (@yanochkaaa)

Напомним, ранее умер солист украинской группы “Нэнси“ Сергей Бондаренко. Подробности читай здесь.

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Теги: Яна Лаврентьева, ДТП, новости
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