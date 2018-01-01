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Победитель «Х-Фактора» презентовал новый трек

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Фаворит четвертого сезона вокального шоу «Х-Фактор» Александр Порядинский выпустил песню «Я завжди буду поруч».
Александр Порядинский выпустил новый трек
Александр Порядинский выпустил новый трек
пресс-служба

За несколько месяцев до большого сольного концерта во Львове, который вскоре будет анонсирован, Александр Порядинский представил новый трек.

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«Я завжди буду поруч» - композиция, которая негласно определяет позиционирование Саши в шоу-бизнесе:

Я с абсолютной осознанностью могу сказать, что являюсь неформатным музыкантом в индустрии. Я пою классические оперные арии, исполняю каверы на хиты мировых теноров и с лёгкостью пишу авторские треки, понятные аудитории. Мне нравится быть рядом, но не гнаться за мейнстримом. Возможно, моя свежая композиция как раз об этом.

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Произведение «Я завжди буду поруч» было создано Валерией Серовой и Сергеем Енановым. По словам Порядинского, это история искренних эмоций, первых признаний и пути к любимому человеку:

Огромная удача в жизни - отдавать своё тепло, но какое же счастье - испытывать ответные чувства. Благодарен команде, что смогла передать то, в чем мне иногда сложно признаться самому себе.

Победитель «Х-Фактора» готовит на начало зимы большой музыкальный сюрприз, красной линией которого и станет «Я завжди буду поруч».

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Теги: Александр Порядинский, новая песня, новый трек, новости, музыка, шоубиз, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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