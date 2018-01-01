"Зашивает душу": MONATIK презентовал долгожданную песню

Украинский певец MONATIK выпустил песню "Зашивает душу": где можно ее послушать.

Исполнитель MONATIK презентовал песню под названием “Зашивает душу“.

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Этот трек войдет в третий альбом артиста, который он презентует 1 июня на киевском НСК “Олимпийский“. Впервые поклонники певца могли услышать ее на прошлогоднем концерте “Vitamin D“ во Дворце спорта.

Теперь же песня доступна для прослушивания онлайн.

Слушай песню “Зашивает душу“ MONATIK здесь:

Напомним, ранее мы публиковали истории 10 артистов, которых прославило вокальное шоу “Х-Фактор“, среди которых и MONATIK.