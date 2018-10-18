Слава Каминская показала раритетное семейное фото

Украинская певица Слава Каминская опубликовала первое селфи, которая сделала со своим мужем.

Солистка группы "НеАнгелы", бывшая участница шоу "Танці з зірками 2018" Слава Каминская показала раритетную семейную фотографию.

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В своем Instagram-аккаунте певица опубликовала первое совместное селфи, сделанное с ее мужем - пластическим хирургом Эдгаром Каминским:

Раритет :) первое совместное селфи. Почти 5 лет назад

Напомним, ранее Слава Каминская призналась, что сломала четыре ребра. Подробности читай здесь.