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"Фиолет" посвятили альбом победам и поражениям

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Украинская группа «Фиолет» презентовала долгожданный альбом Aurora: слушайте его здесь.
Фиолет выпустили новый альбом
Фиолет выпустили новый альбом
пресс-служба

В новый альбом украинской группы «Фиолет» Аurora вошли 11 песен и 3 бонус-трека. Работа над альбомом начиналась еще в Луцке и длилась около двух лет, а к его созданию присоединились 10 различных музыкантов.

Фиолет
Фиолет
пресс-служба

По словам фронтмена группы Сергея Мартынюка, несмотря на разнообразие тем и настроения песен, вошедших в новый лонгплей Aurora, в первую очередь он посвящен тем, кто знает, что такое поражение и разочарование, однако несмотря на это не ломается и идет к своей цели:

Раньше каждый альбом Фиолет символизировал для меня начало новой эпохи в жизни группы, в то время как Aurora — итог и своеобразная ода нашей юности с ее максимализмом, крайностями и желаниями изменить мир уже сегодня. Такой себе духовный трамплин к новому периоду жизни, более взрослому и сильному. Альбом Aurora я хочу посвятить всем тем, кого еще вчера угнетали в школе и университете, кто знает, что такое поражение и разочарование, но в движении к своим мечтам уже сегодня из гадкого утенка превращается в героя нашего времени, страны, города, школы, класса, улицы, двора и дома. Aurora — это символ света наших желаний и идей, ради которых мы готовы творить подвиги и изменять реальность.

Группа Фиолет
Группа Фиолет
пресс-служба

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Автором всех песен альбома является Сергей Мартынюк, который рассказывает, что вдохновение поджидало его в самых неожиданных местах:

Песни из альбома написаны в туровых переездах, фестивальных гримерках, на ночных кухнях друзей, на верхних полках поезда Киев-Луцк и даже на заднем сиденье такси. Их всех объединяет жажда жизни.

Финишировал процесс работы над альбомом в Киеве, под руководством саунд-продюсера Артура Даниеляна:

Вперед за пасхалками! Для ценителей творчества группы я сделал сюрприз — альбомные версии песен, которые уже увидели свет в качестве синглов, отличаются от радио-версий. Приятного прослушивания!

Обложка нового альбома Фиолет
Обложка нового альбома Фиолет
пресс-служба

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Часть средств на запись альбома Фиолет собрали с помощью краудфандинговой кампании. Каждый желающий мог внести определенную сумму и получить за это соответствующий бонус — футболку, книгу, урок игры на музыкальных инструментах или даже возможность прокатиться вместе с группой на туровом автобусе.

Музыканты делятся:

Мы очень благодарны нашим фанам за то, что уже столько лет подряд они остаются рядом и поддерживают нас в любых ситуациях.

Послушать альбом Aurora группы "Фиолет" можно здесь:

В ноябре «Фиолет» отправятся в тур в поддержку альбома Aurora, который охватит 15 городов и завершится большим концертом в Киеве. Полный график тура и билеты можно найти здесь.  

Наомним также, что подопечная Нади Мейхер - певица РАШЕЛЬ - выпустила новую песню.

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Теги: Фиолет, новости, новый альбом, новости, музыка, шоубиз, видео, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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