Подопечная Нади Мейхер выпустила новую песню

Певица РАШЕЛЬ, первый продюсерский проект Надежды Мейхер, презентует песню “Янголи”.

Композиция "Янголи" певицы РАШЕЛЬ, написанная сонграйтером Александром Тищенко, объединила в себе модный фирменный саунд и стильные ориентальные “фишки”.

Сама артистка говорит о новой песне так:

С первых же аккордов я почувствовала в песне что-то личное, созвучное с моими внутренними переживаниями. Мне кажется, что в ней очень много трогательности, искренности и нежности! Мне хочется, чтобы те эмоции, которые я переживаю в “Янголах”, нашли отклик у слушателя.

Впервые песня “Янголи” прозвучала на конкурсе молодых исполнителей украиноязычной песни от телеканала М2 “Хіт-конвеєр”. Именно с ней РАШЕЛЬ прошла в число финалистов и выступила на большой сцене на столичной Троицкой площади:

“Хіт-конвеєр” – это особенный этап в моей творческой карьере. Первый

конкурс, первое публичное выступление, первое волнение перед выходом на сцену! Лично для меня он однозначно стал победным.

В ближайшее время завершится работа над клипом к песне, режиссёром которого стала Елена Винярская. Трек “Янголи” уже доступен к скачиванию на всех цифровых площадках.