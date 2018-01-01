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Подопечная Нади Мейхер выпустила новую песню

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Певица РАШЕЛЬ, первый продюсерский проект Надежды Мейхер, презентует песню “Янголи”.
РАШЕЛЬ выпустила новую песню
РАШЕЛЬ выпустила новую песню
пресс-служба
Композиция "Янголи" певицы РАШЕЛЬ, написанная сонграйтером Александром Тищенко, объединила в себе модный фирменный саунд и стильные ориентальные “фишки”.
 
Сама артистка говорит о новой песне так:
С первых же аккордов я почувствовала в песне что-то личное, созвучное с моими внутренними переживаниями. Мне кажется, что в ней очень много трогательности, искренности и нежности! Мне хочется, чтобы те эмоции, которые я переживаю в “Янголах”, нашли отклик у слушателя.
Впервые песня “Янголи” прозвучала на конкурсе молодых исполнителей украиноязычной песни от телеканала М2 “Хіт-конвеєр”. Именно с ней РАШЕЛЬ прошла в число финалистов и выступила на большой сцене на столичной Троицкой площади:
“Хіт-конвеєр” – это особенный этап в моей творческой карьере. Первый
конкурс, первое публичное выступление, первое волнение перед выходом на сцену! Лично для меня он однозначно стал победным.
В ближайшее время завершится работа над клипом к песне, режиссёром которого стала Елена Винярская. Трек “Янголи” уже доступен к скачиванию на всех цифровых площадках.

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Теги: РАШЕЛЬ, новая песня, новости, музыка, шоубиз, видео, аудио
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Источник: ivona bigmir)net

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