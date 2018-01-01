Григорий Решетник рассказал, как отметил день рождения

Ведущий романтического реалити на СТБ «Холостяк» Григорий Решетник провел день рождения с «Холостяком».

17 октября Григорию Решетнику, бессменному ведущему проекта «Холостяк», исполнилось 35 лет.

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Свой день рождения он встретил в кругу семьи, но на этот раз – творческой. Съемки романтического реалити «Холостяк» с Никитой Добрыниным в самом разгаре, а потому праздник Решетника выпал на период одной из командировок.

Сам именинник описал день рождения так:

Так что до 8 вечера я попросту работал. Принимал поздравления, подарки, выслушивал хорошие слова и не выпускал из рук телефон. Конечно же, Никита и команда не оставили меня без презентов. Сюрпризов никто не устраивал – у нас было слишком много работы. Затем мы с супругой (я взял ее в командировку с собой, а детей мы оставили у бабушек и дедушек) прогулялись по вечернему красивому городу и устроились в уютном ресторанчике. Так и отметили. Кристина сделала мне потрясающий подарок – тот, кто смотрит внимательно мои фото в соцсетях, поймет, какой. Сыновья же записали видеообращение и подготовили букет из осенних листьев. Это ли не счастье?

Отмечать с друзьями и родными телеведущий планирует уже по возвращению, так что основная часть подарков еще впереди.

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