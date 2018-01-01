Gena VITER рассказал, что отдаст за любовь

Продюсер и певец Gena VITER представил новую песню “Просто.. за любовь твою”.

Украинский певец VITER верен традициям и его трек о любви. Но, в этот раз, о неразделенном чувстве.

Певец признался, что хотел напомнить людям о том, что не стоит бояться признаваться в любви:

В жизни кто-то любит, а кто-то - позволяет себя любить. Самое главное, чтобы рядом находился человек, который, по крайней мере, будет тебя понимать! И не нужно бояться говорить: “Я тебя люблю”! Наверное, это и есть главный месседж, который я хотел донести этой песней!

Обложка новой песни Gena VITER пресс-служба

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Слова песни Gena VITER написал сам, музыку - в соавторстве с известным аранжировщиком и композитором Геннадием Пугачевым. Это не первая совместная работа певца и композитора. Так, музыка к полюбившейся слушателям композиции “По звездам босиком” - также была написана в тандеме.

Продюсер лейбла Kontramarka Александр Порядченко говорит:

Тема неразделенной любви, к сожалению, вечна. Всегда есть люди, которые не получают взаимности от объекта своей страсти. Об этом Гена и решил рассказать в песне.

Gena VITER пресс-служба

Вскоре Gena VITER презентует клип на новую песню. По словам музыканта, видео усилит главный месседж трека и передаст всю атмосферность истории.

Напомним также, что Вера Кекелия и Роман Дуда презентовали песню «Тобі» в честь годовщины свадьбы.