Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Чудеса случаются: бесплодная героиня "Цієї миті рік потому" родила ребенка

Комментариев: 0
Героиней 7-ого выпуска проекта о мотивации и силе воли "Цієї миті рік потому", что выходит на СТБ, стала 35-летняя Татьяна Гаген из Черкасс.
Цієї миті рік потому: эфир от 19.10.2018 где смотреть онлайн
Цієї миті рік потому: эфир от 19.10.2018 где смотреть онлайн
пресс-служба канала СТБ

Год назад в студии героиня "Цієї миті рік потому" Татьяна Гаген рассказала, что обрела счастье с любимым мужчиной, но не может признаться ему в страшном диагнозе - она бесплодна.

Муж Татьяны мечтал о детках и каждый месяц ждал от супруги радостной новости о беременности. Однако Таня не могла открыться возлюбленному и очень боялась, что он не простит ей и уйдет:

У нас прекрасные отношения, он хороший человек, и мы любим друг друга. Он хочет, чтобы именно я стала матерью его детей, он полюбил меня такой, какая я есть, принял меня. А я не могу подарить ему радость отцовства, мне очень стыдно и больно, что я его обманываю. Но я обещаю сознаться в том, что никогда не подарю ему ребенка.

Татьяна Гаген
Татьяна Гаген
пресс-служба канала СТБ

Читайте также: "МастерШеф-8": кто покинул шоу

Женщина ждала для признания подходящего момента, но так и не дождалась - муж Сергей сам нашел ее медицинскую карточку. В документе были детально расписаны все методы ее лечения и главное - неизменный диагноз "бесплодна".

Спустя год в студии "Цієї миті рік потому" женщина поделилась новостью, от которой расплакалась даже Даша Трегубова. Любовь победила - Сергей простил жену:

Ему было очень больно, что я скрыла все от него, обманывала так долго. Но он сказал, что дорожит нашими отношениями, и мы вместе смогли пройти через это. Муж меня простил.

Читайте также: Даша Астафьева рассказала о своем страхе

Но и это не стало главной новостью вечера. Сергей появился в студии...с крошечной доченькой Олесей на руках! После долгих лет безрезультатного лечения произошло чудо, которое поразило даже самых опытных врачей. Как только пара смирилась с тем, что не сможет зачать малыша - Татьяна забеременела:

Мы пережили вместе этот сложный период в отношениях. Узнав про мой диагноз, смирившись с этим, Сережа все равно сказал мне - у нас будет ребенок, я в это верю. И когда я ощутила поддержку, истинное понимание и прощение, я забеременела.

Еще больше трогательных и вдохновляющих историй зрители могут увидеть каждую пятницу в проекте "Цієї миті рік потому" в 20:00 на СТБ.

Напомним также, что ранее мы публиковали, какие испытания ожидают участников «Зважені та щасливі» на необитаемом острове в новом выпуске.

Поделись:
Теги: Цієї миті рік потому, новости, новый выпуск, новый эфир, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь