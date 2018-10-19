Чудеса случаются: бесплодная героиня "Цієї миті рік потому" родила ребенка

Героиней 7-ого выпуска проекта о мотивации и силе воли "Цієї миті рік потому", что выходит на СТБ, стала 35-летняя Татьяна Гаген из Черкасс.

Год назад в студии героиня "Цієї миті рік потому" Татьяна Гаген рассказала, что обрела счастье с любимым мужчиной, но не может признаться ему в страшном диагнозе - она бесплодна.

Муж Татьяны мечтал о детках и каждый месяц ждал от супруги радостной новости о беременности. Однако Таня не могла открыться возлюбленному и очень боялась, что он не простит ей и уйдет:

У нас прекрасные отношения, он хороший человек, и мы любим друг друга. Он хочет, чтобы именно я стала матерью его детей, он полюбил меня такой, какая я есть, принял меня. А я не могу подарить ему радость отцовства, мне очень стыдно и больно, что я его обманываю. Но я обещаю сознаться в том, что никогда не подарю ему ребенка.

Татьяна Гаген пресс-служба канала СТБ

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Женщина ждала для признания подходящего момента, но так и не дождалась - муж Сергей сам нашел ее медицинскую карточку. В документе были детально расписаны все методы ее лечения и главное - неизменный диагноз "бесплодна".

Спустя год в студии "Цієї миті рік потому" женщина поделилась новостью, от которой расплакалась даже Даша Трегубова. Любовь победила - Сергей простил жену:

Ему было очень больно, что я скрыла все от него, обманывала так долго. Но он сказал, что дорожит нашими отношениями, и мы вместе смогли пройти через это. Муж меня простил.

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Но и это не стало главной новостью вечера. Сергей появился в студии...с крошечной доченькой Олесей на руках! После долгих лет безрезультатного лечения произошло чудо, которое поразило даже самых опытных врачей. Как только пара смирилась с тем, что не сможет зачать малыша - Татьяна забеременела:

Мы пережили вместе этот сложный период в отношениях. Узнав про мой диагноз, смирившись с этим, Сережа все равно сказал мне - у нас будет ребенок, я в это верю. И когда я ощутила поддержку, истинное понимание и прощение, я забеременела.

Еще больше трогательных и вдохновляющих историй зрители могут увидеть каждую пятницу в проекте "Цієї миті рік потому" в 20:00 на СТБ.

Напомним также, что ранее мы публиковали, какие испытания ожидают участников «Зважені та щасливі» на необитаемом острове в новом выпуске.