Даша Астафьева сделала признание о неожиданном страхе

На шоу "Хто зверху?" певица и актриса Даша Астафьева рассказала историю, после которой всем станет не по себе.

Даша Астафьева – опытная участница игрового шоу Нового канала “Хто зверху?“ Четвертый раз певица борется за победу над мужчинами в эфире Нового канала. Но так весело, говорит, и одновременно страшно, как в этот раз, ей еще не было.

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Для конкурса “Про кого це?“ Астафьева подготовила историю, которую мужчины-соперники не смогли сопоставить с ней:

Я ехала в поезде на гастроли в западную Украину, в вагоне – только звездные пассажиры. Было весело. Мы все выпили, и я утратила бдительность. Поэтому когда поезд затормозил, рухнула с верхней полки вместе с матрасом и сильно ударилась ногой о стол. У меня даже шрам остался. До сих пор, когда я захожу в купе или СВ, у меня возникают эти неприятные воспоминания. Хотя тогда первой реакцией был смех. Рану заливали духами, а я на весь вагон визжала: “Уберите руки! Я не хочу!“

Какие истории подготовили белокурые напарницы Астафьевой и их соперники, зрители узнают 18 октября в 19:00 в “Хто зверху?“ на Новом канале.

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