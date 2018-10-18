Умер солист группы "Нэнси"

Сергей Бондаренко - солист украинской группы "Нэнси" скончался: что об этом известно.

Украинский музыкант, солист известной группы “Нэнси“ Сергей Бондаренко умер на 32-м году жизни.

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Об этом сообщил его отец - основатель коллектива Алексей Бондаренко на своей странице в социальной сети Facebook:

Сегодня в 4:04 умер Серёжа.

О причинах смерти артиста пока неизвестно.

Отметим, что 7 декабря 2018 года группа “Нэнси“ должна выступить в киевском Дворце спорта. Пока неизвестно, состоится ли концерт.

Сергей Бондаренко являлся солистом группы “Нэнси“ с 2007 года. Сам коллектив был создан еще в 1992 году в Донецкой области.

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