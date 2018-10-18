Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Умер солист группы "Нэнси"

Комментариев: 1
Сергей Бондаренко - солист украинской группы "Нэнси" скончался: что об этом известно.
Умер солист группы "Нэнси"
Умер солист группы "Нэнси"
facebook.com/singer.nensi

Украинский музыкант, солист известной группы “Нэнси“ Сергей Бондаренко умер на 32-м году жизни.

Читай также: В США умер звезда “Ходячих мертвецов“ Скотт Уилсон

Об этом сообщил его отец - основатель коллектива Алексей Бондаренко на своей странице в социальной сети Facebook:

Сегодня в 4:04 умер Серёжа.

 

О причинах смерти артиста пока неизвестно.

Отметим, что 7 декабря 2018 года группа “Нэнси“ должна выступить в киевском Дворце спорта. Пока неизвестно, состоится ли концерт.

Сергей Бондаренко являлся солистом группы “Нэнси“ с 2007 года. Сам коллектив был создан еще в 1992 году в Донецкой области.

Напомним, недавно в США убили рэпера Фрэнка Снайдера. Подробности читай здесь.

Поделись:
Теги: Нэнси, Сергей Бондаренко, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Громыхало    18.10.2018, 16:17
Оценка:  0
Громыхало
Причин смерти может быть лишь несколько:либо онкологическое заболевание,либо заболевание связанное с употреблением алкоголя и(или)наркотиков.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь