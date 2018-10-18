«Зважені та щасливі» на необитаемом острове: суши с червями и куриные лапки на завтрак
На этой неделе участники окажутся на необитаемом острове. И они будут там не одни, ведь среди толстячков затаилась мафия…
Читайте также: Продолжение сериала «Школа» покажут следующей весной на «1+1»
Новоиспеченные мафиози приготовили самые жестокие испытания за восемь сезонов! Между семьями распределят 50 000 калорий, которые участники должны будут скинуть за трое суток. Также всех накормят экзотическим завтраком: суши с червями, куриные лапки, отварные легкие. Но самое интересное случится ночью, ведь в этом сезоне мафия будет похищать конкурентов. На конкурсе две команду будут страдать от огненной опасности, которую также подготовила мафия.
Только на голосовании все узнают, кто настоящая мафия, отгадать которую нереально, поскольку под подозрение падают все. Смотрите сегодня в 20:00 на телеканале СТБ новый выпуск «Зважених та щасливих» и делайте свои ставки – кто же окажется мафией на самом деле?
Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, кто покинул шоу "МастерШеф 8" во вчерашнем эфире.
Полная версия правил