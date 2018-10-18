«Зважені та щасливі» на необитаемом острове: суши с червями и куриные лапки на завтрак

Сегодня в 20:00 на телеканале СТБ зрители увидят новый выпуск самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі».

На этой неделе участники окажутся на необитаемом острове. И они будут там не одни, ведь среди толстячков затаилась мафия…

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Новоиспеченные мафиози приготовили самые жестокие испытания за восемь сезонов! Между семьями распределят 50 000 калорий, которые участники должны будут скинуть за трое суток. Также всех накормят экзотическим завтраком: суши с червями, куриные лапки, отварные легкие. Но самое интересное случится ночью, ведь в этом сезоне мафия будет похищать конкурентов. На конкурсе две команду будут страдать от огненной опасности, которую также подготовила мафия.

Суши с червями пресс-служба канала СТБ

Только на голосовании все узнают, кто настоящая мафия, отгадать которую нереально, поскольку под подозрение падают все. Смотрите сегодня в 20:00 на телеканале СТБ новый выпуск «Зважених та щасливих» и делайте свои ставки – кто же окажется мафией на самом деле?

Марина и Слава Узелковы с участниками проекта пресс-служба канала СТБ

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, кто покинул шоу "МастерШеф 8" во вчерашнем эфире.