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"МастерШеф-8": кто покинул шоу

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Вчера в эфире программы «МастерШеф» на телеканале СТБ прошла абсолютно нестандартная битва черных фартуков - впервые участники не готовили, а оценивали блюда, приготовленные другими.
"МастерШеф-8": эфир от 17.10.2018, кто покинул шоу
"МастерШеф-8": эфир от 17.10.2018, кто покинул шоу
пресс-служба канала СТБ

17 октября на битву черных фартуков попали трое: Дарина Цокало, Элина Павленко и Евгений Кирсанов. 

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Каждый из тройки выбрал себе в подмогу по три участника, стоящих на балконе. Именно они готовили блюда. В первом раунде – шоколадный фондан, во втором – идеальный стейк прожарки medium rare с аспарагусом и цветной капустой,  а в третьем – мидия под сыром горгонзолла с маш-салатом и с мятно-кинзовым соусом песто.

Обладатели черных фартуков оценивали блюда, которые приготовили их "подчиненные" и выставляли им баллы, от 1 до 3. Если участник справедливо оценил свою коллегу, и его балл совпадал с мнением Эктора, то он тоже зарабатывал свою оценку.

Эктор Хименес-Браво говорит:

Мы хотим, чтобы участники ощутили себя в роли судьи и научились оценивать работу других людей.

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Хотя и Элина, и Дарина, и Женя допускали ошибки во время своих вердиктов, после трех раундов они все заработали одинаковое количество баллов.

В итоге, вчера никто не покинул "МастерШеф". На проекте все так же остается 14 участников. 

Напомним также, что стало известно, кто будет ведущим Нацотбора на "Евровидение-2019".

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Теги: МастерШеф 8, новости, кто покинул шоу
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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