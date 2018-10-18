Стинг и Труди: любовь длиною в 36 лет

В преддверии киевского концерта британского певца рассказываем об одной из самых крепких звездных пар.

Пронести любовь сквозь года – задача не из легких, особенно если твой супруг – звезда мирового масштаба. Хоть Труди Стайлер стала причиной, по которой Стинг ушел от беременной жены, но при этом – она помогла избавится ему от наркотической зависимости и приучила занятиям йогой. Ныне эта пара по праву считается одной из самых крепких в Голливуде – вместе они уже 36 лет. В преддверии киевского концерта поп-музыканта, который пройдет во «Дворце спорта» 14 ноября, Ivona решила рассказать о непростой истории любви Стинга и Труди.

Становление звезды

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Настоящее имя музыканта – Гордон Мэттью Томас Самнер. Он был старшим ребенком в семье. Его отец – уравновешенный и крайне сдержанный по отношению к супруге и детям человек, приучал сына к работе с самого детства. Когда он открыл свою молочную лавку в небольшом городке на севере Англии, Гордон помогал отцу доставлять продукты клиентам. У родителей не все было гладко – эффектная и очень красивая мама будущей звезды часто ругалась с мужем, и это удручало молодого парня. Утешения он искал в музыке и тайно тешил себя надеждами стать популярным рок-музыкантом.

По окончанию колледжа Самнер начал преподавать английский в католической школе. Но его пристрастие к музыке никуда не испарилось. Однажды его друзья предложили Гордону пройти прослушивание в Newcastle Big Band. В группу его приняли на подпевку и вести партию бас-гитары. Через некоторое время он перешел в Phoeniх Jazzmen, где и получил свое сценическое имя – Стинг – когда пришел на репетицию в полосатом желто-черном свитере (sting – жало). Но первую известность молодому музыканту принесла его собственная группа – Last Exit.

Первая любовь

Стинг и Френсис пресс-служба

В 23 года парень изрядно подустал от разочарований – чуткий музыкант то и дело неудачно влюблялся. До встречи с Френсис Томелти. Взаимные чувства совпали со взлетом карьеры Стинга. Они были неразлучны – Френсис стала не только душевной подругой амбициозного артиста, но и взвалила на себя должность менеджера группы.

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За год до создания группы The Police, которая принесла Стингу мировую славу, Гордон и Френсис поженились. Вскоре у них родился первенец Джозеф. Но, увы, слава вскружила голову рок-звезде и пошатнула его доверительные отношения не только с супругой, но и внутри группы. Он стал злоупотреблять алкоголем, принимал наркотики, и не стесняясь изменял супруге. Причем – открыто рассказывал о своих любовных приключениях не только близким людям, но и в интервью.

Исцеление Труди

Стинг и Труди пресс-служба

Труди родилась и выросла в Бромсгруве (Великобритания). С юных лет девушка мечтала о театральной карьере – изучала основы актерского мастерства , участвовала в нескольких популярных проектах ВВС, и стала достаточно популярной актрисой. Впервые о связи Стинга и Труди Стайлер заговорили в 1982 году. Сразу было ясно, что это не просто очередная интрижка – Гордон по уши влюбился в театральную подружку жены. Такое Френсис стерпеть уже не смогла – не смотря на ее вторую беременность, они расстались.

На миниатюрную и ранимую Труди обрушилась волна критики. Ее обвиняли в том, что она разбила семью, называли предательницей, разлучницей. В театре она получала все меньше ролей, карьера катилась к черту. Но пара не обращала внимания на всеобщее недовольство – они выбрали друг друга и остальное не имело значения.

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Пара вовсе не спешила идти под венец. Целых десять лет они жили гражданским браком. В нем у них родилось трое детей – Бриджит, Джейк и Элиот Паулина. За это время Гордон полностью излечился от алкогольной и наркотической зависимостей, занялся йогой, начал следить за своим здоровьем. Да и измены ему стали чужды – дома его дала нежная и любимая супруга.

К слову, венчаться пара решила только из-за настойчивых просьб детей. Они устроили грандиозное пиршество! Сценарий сказочной свадьбы Труди придумала сама, а реализовать все удалось благодаря участию всех детей. Буквально через пару лет у пары родился еще один сын – Джакомо Люк.

Спустя 36 лет звездная пара все также вместе и все так же светятся счастьем, когда находятся наедине друг с другом. Многие удивляются – как им удается так долго быть вместе? Стинг не раз отвечал на этот вопрос журналистам – и он, и Труди постоянно работают над своими отношениями и стараются не терять той искры, которая вспыхнула между ними при первом знакомстве.

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