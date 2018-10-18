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Светлана Лобода заинтриговала фанов снимком с возлюбленным

Комментариев: 1
Украинская певица Светлана Лобода отмечает 36-й день рождения.
Светлана Лобода заинтриговала фанов снимком с возлюбленным
Светлана Лобода заинтриговала фанов снимком с возлюбленным
instagram.com/lobodaofficial

Исполнительница Светлана Лобода, которая 18 октября отмечает свой день рождения, поделилась нежной фотографией со своим тайным возлюбленным.

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Снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. В кадре Светлана запечатлена с двумя своими дочерьми - Евой и Тильдой, при этом младшую - Тильду, поддерживает мужская рука.

Судя по трогательной подписи к фото, рука принадлежит отцу второй дочери Лободы:

Спасибо Тебе за счастье в моих глазах и музыку в моем сердце.
благодарю НЕБО за все, что у меня есть.
за музыку. 
за любовь.
за детей.
за жизнь.
за все, что делает меня счастливой сегодня.

Примечательно, что на мужской руке красуется обручальное кольцо.

Напомним, Светлана Лобода родила младшую дочь Тильду 24 мая 2018 года. Имя ее отца певица скрывает, однако поклонники уверенны, что возлюбленным артистки является фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Напомним, недавно Светлана Лобода показала смелый снимок без макияжа. Как выглядит артистка, смотри здесь

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Теги: Светлана Лобода, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
    18.10.2018, 13:30
Оценка:  0
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