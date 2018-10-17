Украинский рэпер Потап анонсировал выход нового клипа его группы MOZGI.

Потап перевоплотился в блондинку в красном платье: видео instagram.com/realpotap

Продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) примерил образ блондинки.

Это произошло в клипе его группы MOZGI на песню “Полюбэ“, тизер которой был опубликован в Instagram-аккаунте рэпера.

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В новой видеоработе Потап предстал в белом парике и красном платье. Остальные участники коллектива одеты в классические брючные костюмы.

Премьера нового клипа группы MOZGI состоится 19 октября.

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