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Потап перевоплотился в блондинку в красном платье: видео

Комментариев: 1
Украинский рэпер Потап анонсировал выход нового клипа его группы MOZGI.
Потап перевоплотился в блондинку в красном платье: видео
Потап перевоплотился в блондинку в красном платье: видео
instagram.com/realpotap

Продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) примерил образ блондинки.

Это произошло в клипе его группы MOZGI на песню “Полюбэ“, тизер которой был опубликован в Instagram-аккаунте рэпера.

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В новой видеоработе Потап предстал в белом парике и красном платье. Остальные участники коллектива одеты в классические брючные костюмы.

Премьера нового клипа группы MOZGI состоится 19 октября.

Напомним, ранее украинская певица Вера Брежнева поделилась оголенным снимком. Смотри здесь, как выглядит пикантный кадр.

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Теги: Потап, Mozgi, новости, видео, шоу-биз
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  18.10.2018, 14:19
Оценка:  0
pусский
Всегда знал, что он пидop, но когда он с Винником сошелся, а потом красное платье надел - теперь он могучее злоeбучее гейропейское педрилло, его способен остановить только русский хyй от захвата всей Восточной Украины!
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