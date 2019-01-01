Продолжение сериала «Школа» покажут следующей весной на «1+1»

На прошлой неделе на «1+1» завершилась первая часть второго сезона украиноязычного сериала «Школа» об актуальных проблемах подростков, финал которой фанаты ленты активно обсуждают в социальных сетях.

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В завершающей серии сезона почти все главные герои во время похода в кинотеатр попали в огненную ловушку: оказались закрытыми в зале горящего здания. Как сложатся их судьбы, станет известно в заключительной части второго сезона сериала под названием «Школа. Выпускной». Премьера ленты состоится следующей весной на телеканале «1+1».

Как рассказывает Ольга Слисаренко, главный продюсер развлекательных программ телеканала «1+1», новые серии сериала станут решающими в жизни любимцев украинских подростков:

Продолжение сериала «Школа», премьера которого состоится уже следующей весной на «1+1», будет называться «Школа. Выпускной». Мы расскажем, как сложилась жизнь главных героев после пожара и раскроем актуальный вопрос для подростков - выбор будущей профессии и поступления в университет. Наши герои также пройдут все испытания выпускного класса, но вместе с этим, они продолжат борьбу за популярность среди сверстников и любовь. Пожар станет точкой отсчета в жизни любимцев зрителей, после которой они изменят свои взгляды на жизнь. Например, все поменяется настолько, что конкурентки Лола и Ника станут лучшими подругами. Также станет ясно, удастся ли спасти беременную Дарину Петровну, которая пошла в эпицентр огня, чтобы найти Тоху, и с кем останется Екатерина Анатольевна.

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Стоит отметить, что первая часть второго сезона сериала «Школа» прошла с высокими показателями: средняя доля по аудитории 18-54 (Украина) составила 11.6%, рейтинг - 3,6%. Средний охват одной серии составляет более 3 млн телезрителей (4+, Украина). На Youtube-канал сериала подписано больше 700 тысяч пользователей, а каждая новая серия за несколько дней достигала отметки в 1 млн просмотров. В общем все серии 2 сезона сериала на этой площадке посмотрело более 50 миллионов пользователей. Страница в Инстаграм сериала @top.school за 9 месяцев существования собрала более полумиллиона подписчиков, а группа в Viber объединила более 250 тысяч фанатов.

Напомним, сериал «Школа» - первый украиноязычный сериал об актуальных проблемах подростков. Производством ленты занимается «1+1 Продакшн». Продюсеры - Александр Ткаченко, Ольга Слисаренко, Дарина Жукова, Виктория Баранова, Ксения Черная, Владимир Андриюк.

Главные роли в сериале «Школа» исполняют Янина Андреева, Никита Вакулюк, Алена Курта, Елизавета Василенко, Александр Петренко, Ирина Кудашова, Анна Тринчер, Карина Чернявская, Олег Выговский, Богдан Осадчук, Данил Черкасс (Вегас).

Смотрите «Школа. Выпускной» уже следующей весной на телеканале «1+1».

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