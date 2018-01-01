Звезды на премьере детектива «Черное течение»

В столичном кинотеатре Синема Сити состоялась премьера нового детективного триллера с Венсаном Касселем «Черное течение».

Первыми фильм увидели: певица Джамала, актриса Екатерина Кистень, фронтмен группы Yurcash Юрко Юрченко, кулинарный эксперт Асмик Гаспарян, продюсер Александр Ягольник, телеведущий Вячеслав Соломка, фронтмен группы Epolets Паша Вареница, звёзды шоу «Топ-модель по-украински» Дмитрий Топоринский, Яся Крутова, Юлия Дыхан, Егор Степаненко, Яна Кутишевская и Сергей Гердов, телеведущий Константин Грубич, радиоведущая Варя Волкова, участник шоу «Танцы со звездами» Максим Ежов, звезды «МастерШеф 8» Иван Миланович, Владислав Кириакулов, Сержик Файный и Евгений Кирсанов, звезды сериала «Реальная мистика» Людмила Ардельян и Наталия Бережная, телеведущий Максим Сикора, финалистка шоу «Від пацанки до панянки 3» Дина Абузейтер, певица СолоХа, телеведущая NewsOne Виолетта Товкес, герой сериалити «Киев днем и ночью» Макс Сосновский, актриса Алёна Алымова, телеведущий Николай Матросов, саунд-продюсер Артур Даниелян, ведущий Денис Жупник с женой актрисой Александрой Жупник, группа Індітронікс (INDT) и многие другие.

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Гости премьеры, как и герой Венсана Касселя, провели вечер за бокалом Jack Daniel’s и разгадкой главной тайны сюжета.

Екатерина Кистень говорит:

Это тот фильм, в котором есть классная интрига и крутая игра. Когда ты до последнего не понимаешь, что будет в финале, и параллельно думаешь о жизни и насколько все точно отображено, когда попадаешь в определенные жизненные ситуации, в это черное течение.

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Новый фильм Эрика Зонка «Черное течение» выходит в украинский прокат с 18 октября.

В центре сюжета фильма «Черное течение» оказывается полицейский Франсуа Висконти, которому предстоит расследовать странное дело – пропажу 16-летнего Дени Арно. На первый взгляд ничего необычного, однако комиссару многое кажется подозрительно странным: и сексуальная мама подростка, и молчаливый громила-отец и даже слишком активный школьный учитель, предложивший свою помощь в поиске мальчика. Расследование находится практически в тупике: с каждым днем становится все меньше и меньше шансов найти Дэни живым. К тому же розыск осложняется тем, что у комиссара проблемы с алкоголем…

Напомним также, что Дмитрий Комаров рассказал, как на съемках "Мира наизнанку" чуть не умер от яда.