Регина Тодоренко рассказала, как сообщила о беременности своему жениху Владу Топалову

Телеведущая Регина Тодоренко в скором времени станет впервые мамой.

28-летняя ведущая Регина Тодоренко не скрывает, что сейчас находиться в интересном положении. Совсем скоро Тодоренко станет мамой впервые. А не так давно ведущая решила признаться, как сообщила своему жениху Владу Топалову о том, что она беременная. Регина Тодоренко решила преподнести своему будущему мужу эту новость с юмором.

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Как признается ведущая Регина Тодоренко, она положила тест на беременность в банку икры:

Когда я узнала, что беременна, была безумно счастлива и решила сделать ему сюрприз: положила тест в коробку с банкой икры, якобы рыба наметала икру. По всей комнате расставила видеокамеры, чтобы снимать его реакцию, накрыла на стол и стала ждать. День у Влада не задался, он был простужен и вернулся домой в плохом настроении. И вот мы сидим за столом, и я прошу помочь мне с банкой икры. Он открывает коробку, спокойно откладывает тест в сторону и берется за банку. Я смотрю на него и говорю: «Тебе что, каждый день приносят положительный тест на беременность?

Как оказалось, Влад Топалов не сразу понял, что это был тест на беременность. Но когда он сообразил, то был очень рад такому повороту событий

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