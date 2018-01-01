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«Мир наизнанку»: Дмитрий Комаров рассказал, как чуть не умер от яда

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Ведущий шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал об ритуале с использованием яда лягушки.
Дмитрий Комаров рассказал, как чуть не умер от яда
Дмитрий Комаров рассказал, как чуть не умер от яда
пресс-служба

Не так давно ведущий тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров вернулся в Украину из длительной экспедиции в Бразилию. Телеведущий поделился впечатлениями от путешествия по стране контрастов, в которой тесно соединились два разных мира: первобытная жизнь диких племен и цивилизация. 

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После поездки в Бразилию Дмитрий Комаров рассказал, как чуть не умер. Ведущему предложили пройти специальный ритуал с использованием яда опасной лягушки.  

Мне предложили пройти ритуал, который должен полностью преобразить человека. Яд со спины самой опасной лягушки в Бразилии вводят в организм человека. После этого 15 минут ты находишься в таком состоянии, что кажется, сейчас умрешь. И таких ритуалов в жизни индейцев множество. Например, «айяуаска» – традиционный напиток индейцев из коры дерева и лианы, который индейцы постоянно употребляют, чтобы быть ближе к природе и лучше охотиться. Это настоящий галлюциноген. У меня полностью все преобразилось перед глазами. Я оставался в сознании и понимал, чем я занимаюсь, но ощущения были необычные. Я подробно их описал во время съемки этого эпизода

 

Дмитрий Комаров рассказал, как чуть не умер от яда
Дмитрий Комаров рассказал, как чуть не умер от яда
пресс-служба

 

О подробностях опасных моментов и о других приключениях Дмитрия Комарова можно будет узнать во время творческих встреч с телеведущим, которые состоятся в Харкове, Днепре, Киеве, Ужгороде, Черновцах и Одессе.

Напомним, украинские звезды снялись в благотворительной сьемке «Щирі». Первые кадры из фотосъемки вы можете увидеть тут.

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Теги: Дмитрий Комаров, Мир наизнанку, опасность, ведущий, новости
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