Маша Ефросинина, Леся Никитюк, Ната Филатова (ONUKA) и другие приняли участие в создании благотворительного календаря "Щирі".

Украинские звезды Маша Ефросинина, Леся Никитюк, Ната Филатова (ONUKA) и другие знаменитости приняли участие в благотворительной съемке «Щирі», который посвящен традиционному наряду и украинским праздникам.

«Щирі» – это ежегодная съемка украинских звезд в национальных костюмах. Проект начал свое существование еще в 2014 году.

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Тематикой съемки «Щирі 2019» стали украинские праздники. Каждый месяц в календаре посвящен традиционному украинскому празднику, на что указывают атрибуты и элементы одежды. Определенные месяцы календаря посвящены наиболее ожидаемому в каждой семье событию – свадьбе.

Украинские звезды снялись в благотворительной сьемке «Щирі» пресс-служба

Украинские звезды снялись в благотворительной сьемке «Щирі» пресс-служба

Украинские звезды снялись в благотворительной сьемке «Щирі» пресс-служба

Украинские звезды снялись в благотворительной сьемке «Щирі» пресс-служба

Украинские звезды снялись в благотворительной сьемке «Щирі» пресс-служба

За 17 часов съемки украинские знаменитости примерили 20 строев, которые отобразили 100-летнюю историю украинской одежды из разных регионов страны: Западное Подолье, Покутье, Среднее Поднепровье, Гуцульщина, Галичина.

К слову, посмотреть выстувку проекта "Щирі" можно будет 14 ноября в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара".

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