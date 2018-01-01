Стало известно, какой титул получит будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри

Герцогиня Меган Маркл и принц Гарри скоро станут впервые родителями.

На днях появилась официальная информация о том, что Меган Маркл беременная. В Сети даже появились первые снимки герцогини в положении. Но многих волнует вопрос: а какой титул получит будущий ребенок принца Гарри и Меган Маркл?

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Согласно официальному протоколу, будущий ребенок принца Гарри и Меган Маркл не получит звания принца или принцессы, потому что стать наследником престола имеют право лишь дети и внуки действующего монарха.

Герцогиня Меган Маркл и принц Гарри скоро станут впервые родителями GettyImages

К слову, у королевы есть право сделать исключение, и она уже однажды воспользовалась им - дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон являются наследниками престола. Инсайдеры предполагают, что будущий новорожденный Меган и Гарри получит титул леди Сассекской или лорда Сассекского.

Напомним, сестра Кейт Миддлтон впервые стала мамой. Подробности читайте тут.