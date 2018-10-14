Вера Брежнева поделилась оголенным снимком

Певица Вера Брежнева опубликовала фото, где она совершенно голая.

Известная певица Вера Брежнева не стесняется показывать себя обнаженной. Артистка не раз оголялась для известных мужских глянцев. В последнее время Брежнева перестала соглашаться на подобные фото. Но на днях, на своем Instagram-аккаунте Вера Брежнева опубликовала снимок, где она запечатлена совершенно голая.

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На фото Вера Брежнева позирует обнаженной. Опубликовала провокационный снимок артистка для того, чтобы поговорить со своими подписчиками на тему фигуры и фотошопа. Под фото Брежнева написала:

Назрел вопрос. Что лучше: 1) неидеальное фото 2) идеальный фотошоп?

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