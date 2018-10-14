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Вера Брежнева поделилась оголенным снимком

Комментариев: 2
Певица Вера Брежнева опубликовала фото, где она совершенно голая.
Вера Брежнева поделилась оголенным снимком
Вера Брежнева поделилась оголенным снимком
instagram.com/ververa/

Известная певица Вера Брежнева не стесняется показывать себя обнаженной. Артистка не раз оголялась для известных мужских глянцев. В последнее время Брежнева перестала соглашаться на подобные фото. Но на днях, на своем Instagram-аккаунте Вера Брежнева опубликовала снимок, где она запечатлена совершенно голая.

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На фото Вера Брежнева позирует обнаженной. Опубликовала провокационный снимок артистка для того, чтобы поговорить со своими подписчиками на тему фигуры и фотошопа. Под фото Брежнева написала:

Назрел вопрос. Что лучше: 1) неидеальное фото 2) идеальный фотошоп?

 

Напомним, Кристина Агилера отменила все свои концерты. Подробности читайте тут.

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Теги: Вера Брежнева, оголенные фото, обнажение знаменитостей, новости шоу бизнеса, шоу-биз
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.10.2018, 13:55
Оценка:  0
гость
Бабуля, я даже в очках ничего не увидел, неужели обман?
    17.10.2018, 13:13
Оценка:  -1
Я роблю $ 86 на годину, працюючи вдома. Я був шокований, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому становить 95 доларів, але я бачу, як він працює зараз. Я відчуваю так сильно свободу, що зараз я сам власний бос.

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