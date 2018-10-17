"Я совершенно не буду по ней скучать": Гвинет Пэлтроу уходит из кино
Известная американская актриса Гвинет Пэлтроу заявила, что на неопределенный срок уход из кино. Как утверждает артистка, Пэлтроу хочет сделать паузу в своей актерской карьере.
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Гвинет Пэлтроу хочет посвятить все свое свободное время семье, развивать свою компанию, сотрудничающую с самыми различными брендами пропагандирующую здоровый образ жизни.
Не то, чтобы я возненавидела свою профессию. Но я совершенно не буду по ней скучать!
Как утверждает Гвинет Пэлтроу, она хочет отойти от активного графика. На данный момент актриса снимается лишь в тех фильмах, которые не отнимают у нее все свободное время.
Стоит отметить, что не так давно Гвинет Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэд Фэлчака. Пара поженилась 29 сентября на территории особняка Пэлтроу в Хэмптоне, штат Нью-Йорк.
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