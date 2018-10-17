Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Я совершенно не буду по ней скучать": Гвинет Пэлтроу уходит из кино

Комментариев: 1
Американская актриса Гвинет Пэлтроу решила сделать паузу в своей актерской карьере.
Гвинет Пэлтроу уходит из кино
Гвинет Пэлтроу уходит из кино
GettyImages

Известная американская актриса Гвинет Пэлтроу заявила, что на неопределенный срок уход из кино. Как утверждает артистка, Пэлтроу хочет сделать паузу в своей актерской карьере.

Читай также: Кристина Агилера отменила все свои концерты

Гвинет Пэлтроу хочет посвятить все свое свободное время семье, развивать свою компанию, сотрудничающую с самыми различными брендами  пропагандирующую здоровый образ жизни.

Не то, чтобы я возненавидела свою профессию. Но я совершенно не буду по ней скучать!

Как утверждает Гвинет Пэлтроу, она хочет отойти от активного графика. На данный момент актриса снимается лишь в тех фильмах, которые не отнимают у нее все свободное время.

Стоит отметить, что не так давно Гвинет Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэд Фэлчака. Пара поженилась 29 сентября на территории особняка Пэлтроу в Хэмптоне, штат Нью-Йорк.

Напомним, в Сети появились первые фото беременной Меган Маркл. Снимки герцогини вы можете посмотреть тут.

Поделись:
Теги: Гвинет Пэлтроу, актриса, актерская карьера, новости шоу бизнеса, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  17.10.2018, 10:43
Оценка:  0
гость
Мы тоже не будем скучать по Гвинет Пелтроу! Неплохая, но не более актриса. Так что, аривидерчи!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь