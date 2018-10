Певец Виктор Павлик остановил сбор средств на лечение сына

Люди! Збір коштів зупинено! ❗️❗️❗️ Дякую всім за добрі слова. А хто пише гадості, хай Бог Вас пробачить... Я мрію про те, щоб залишились зайві гроші і ми їх віддали потребуючим на лікування. В нас все добре, ми в прекрасному настрої і віримо тільки в перемогу. А я працюю щодня, без музики неможливо. Все буде добре 🙏🏻 ⠀ P.S. Багато людей питають чи відбудеться той чи інший концерт. ТАК ЗВИЧАЙНО! Всі концерти відбудуться і навіть більше 😉

