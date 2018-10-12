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Певец Виктор Павлик остановил сбор средств на лечение сына

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У Павлика-младшего врачи диагностировали онкологическое заболевание - саркому.
Певец Виктор Павлик остановил сбор средств на лечение сына
Певец Виктор Павлик остановил сбор средств на лечение сына
facebook.com/vpavlik100

Не так давно украинский певец ошарашил своих поклонников неожиданной новостью - у младшего сына артиста врачи диагностировали онкологическое заболевание. Как выяснилось, у Павлика-младшего рак позвонков. Артист просил о помощи всех, ведь ему были необходимы средства для лечения сына. А сейчас Виктор Павлик сообщил, что прекращает сбор средств на лечение сына. 

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На своей странице в Instagram Виктор Павлик опубликовал пост, где поблагодарил всех, кто помог ему в финансовой поддержке:

Люди! Сбор средств остановлен! Спасибо всем за добрые слова. А кто пишет гадости, пусть Бог вас простит... Я мечтаю о том, чтобы остались лишние деньги и мы их отдали нуждающимся на лечение. У нас все хорошо, мы в прекрасном настроении и верим только в победу. А я работаю каждый день, без музыки невозможно. Все будет хорошо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люди! Збір коштів зупинено! ❗️❗️❗️ Дякую всім за добрі слова. А хто пише гадості, хай Бог Вас пробачить... Я мрію про те, щоб залишились зайві гроші і ми їх віддали потребуючим на лікування. В нас все добре, ми в прекрасному настрої і віримо тільки в перемогу. А я працюю щодня, без музики неможливо. Все буде добре 🙏🏻 ⠀ P.S. Багато людей питають чи відбудеться той чи інший концерт. ТАК ЗВИЧАЙНО! Всі концерти відбудуться і навіть більше 😉

A post shared by Віктор Павлік (@viktorpavlik) on

 

Напомним, Александр Скичко поделился фото с отдыха в Амстердаме. Подробности читайте тут.

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Теги: Виктор Павлик, сбор средств, онкологические заболевания, новости шоу бизнеса, новости, шоу-биз
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