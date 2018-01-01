Топ-4 ошибки на пути к романтике от участников ЛавЛавСar 3

Самые главные ошибки, которые допускают участники нового сезона ЛавЛавСar в попытке добиться романтики в отношениях.

1. Собственный комфорт превыше всего

Алексей и Ксения пресс-служба канала ТЕТ

С таким девизом романтики в отношениях точно не прибавится. Опытная пара Ксении и Алексея вместе 10 лет. Для супругов апогей романтических проявлений — не мешать друг другу спать. Пара противоречит сама себе, ведь на проект ЛавЛавCar 3 они пришли освежить чувства и вспомнить былую страсть.

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Комфортным сном иногда стоит пожертвовать. В случае осознания проблемы нужно обратиться к ее антиподам, а именно провести бессоную ночь вместе. Необязательно посвящать себя только плотским утехам. Пересмотрите любимые фильмы, покатайтесь на велосипедах по ночному городу или сходите в клуб и оторвитесь вместе.

2. Семейный бюджет превыше всего

Женя и Жанна пресс-служба канала ТЕТ

Совсем молодая пара Жени и Жанны уже сосредоточена на семейном бюджете в отношениях, а ребятам всего по 22 года.

Самые приятные знаки внимания бесплатные или почти бесплатные.

В случаи зацикленности на деньгах постарайтесь не прибегать к их помощи в романтических проявлениях. Кофе в постель, выходные в палатке за городом или последний ряд в кинотеатре пойдут только на пользу. Только фильм смотреть не нужно.

3. Разговоры о бывших

Саша и Евгений пресс-служба канала ТЕТ

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Та еще ошибка. Как бы люди ни старались оправдать разговоры о бывших — лучше забыть о таких беседах, взывая к романтике. Некоторые это называют откровением перед второй половинкой, но почти всегда воспоминания такого рода ранят, пусть даже самые безобидные. А если бывшего любовника еще и в пример ставить — хорошего не ждите. В паре Александры и Евгения всегда ощущаются призраки прошлого. При каждом удобном случае Саша вспоминает о романтических поступках предшественника Жени.

Не стоит поступать также если в ваших планах настроить партнера на романтический лад. Вдохновить можно примерами из истории, фильмов или поэзии.

4. Претензии

Люба и Олег пресс-служба канала ТЕТ

На претензиях далеко не уедешь, ведь это выматывает и заставляет чувствовать себя несчастным. Люба и Олег знают это как никто другой, ведь пара постоянно ищет виноватого в своей маленькой команде. В случае ребят стоит сосредоточиться на собственных чувствах. Попытайтесь понять себя, а затем описать это партнеру. После нескольких разговоров претензии превратятся в советы и просьбы.

Ребятам предстоит еще долгая работа над своими отношениями. Участники настроены решительно, ведь на кону не только совместное будущее, но и приз в 200 000 гривен. Трансформация каждого из участников происходит по будням в 19:00 на телеканале ТЕТ.