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Меган Маркл беременная: первые фото герцогини

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Беременная Меган Маркл и принц Гарри посетили Сидней .
Беременная Меган Маркл
Беременная Меган Маркл
GettyImages

Вчера весь мир облетело официальное заявление Кенсингтонского дворца о том, что Меган Маркл беременная. 34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл станут родителями впервые. А уже сегодня начался 16-дневный тур Меган Маркл и принца Гарри по странам Австралии и Океании. На просторах Сети появились первые фото Меган Маркл в положении: герцогиня не скрывала свой округлившийся животик.

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Меган Маркл и принц Гарри побывали в Адмиралтейском доме, — официальной резиденции представителя британской монархии. Вместе с женой Линн генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув преподнес принцу Гарри и его супруге первые подарки для их будущего малыша: игрушечного кенгуру и пинетки

Беременная Меган Маркл
Беременная Меган Маркл
GettyImages.com
Беременная Меган Маркл
Беременная Меган Маркл
GettyImages.com
Беременная Меган Маркл
Беременная Меган Маркл
GettyImages.com
Беременная Меган Маркл
Беременная Меган Маркл
GettyImages.com
Беременная Меган Маркл
Беременная Меган Маркл
GettyImages.com
Беременная Меган Маркл
Беременная Меган Маркл
GettyImages

 

Как отмечает Кенсингтонский дворец, Меган Маркл должна родить первенца на свет весной 2019 года.

Напомним, также мы писали о том, что Анастасия Приходько уходит со сцены. Подробности читайте тут.

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Теги: Меган Маркл, Меган Маркл беременна, первые фото, беременность, принц Гарри
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