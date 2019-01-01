Меган Маркл беременная: первые фото герцогини
Вчера весь мир облетело официальное заявление Кенсингтонского дворца о том, что Меган Маркл беременная. 34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл станут родителями впервые. А уже сегодня начался 16-дневный тур Меган Маркл и принца Гарри по странам Австралии и Океании. На просторах Сети появились первые фото Меган Маркл в положении: герцогиня не скрывала свой округлившийся животик.
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Меган Маркл и принц Гарри побывали в Адмиралтейском доме, — официальной резиденции представителя британской монархии. Вместе с женой Линн генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув преподнес принцу Гарри и его супруге первые подарки для их будущего малыша: игрушечного кенгуру и пинетки
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Как отмечает Кенсингтонский дворец, Меган Маркл должна родить первенца на свет весной 2019 года.
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