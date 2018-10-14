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Леся Никитюк расплакалась во время прямого эфира "Танці з зірками"

Комментариев: 5
14 октября на шоу "Танці з зірками" телеведущая Леся Никитюк и двукратный чемпион Украины по спортивно-бальным танцам Максим Ежов исполнили танец фристайл под песню "Цвіте терен".

В воскресенье, 14 октября, состоялся 8 выпуск 5 сезона шоу “Танці з зірками“. Звездные участники зажгли на главном паркете страны в украинских образах, так как темой эфира была украинская культура.

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Телеведущая Леся Никитюк, которая ранее получила травму на шоу, и двукратный чемпион Украины по спортивно-бальным танцам Максим Ежов исполнили танец-фристайл под песню “Цвіте терен“, за который получили 23 балла от судей.

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Выступление пары Никитюк-Ежов судьи проекта оценили следующим образом: Влад Яма заметил, что в танцах появился прогресс, Монатик поддержал коллегу и отметил, что любовь и поддержка всегда сопровождает эту пару.

Когда слово перешло к Екатерине Кухар, она сказала:

Давняя украинская поговорка гласит: «Девушку из села вывести можно, а село из девушки — нет». Но вам сегодня удалось перевоплотиться из проводницы в нежную Лилею. Это было ваше лучшее выступление за все восемь эфиров».

На этих словах Леся Никитюк не сдержала эмоций и расплакалась. Зал взорвался бурными аплодисментами, а Кухар преподнесла телеведущей особенный подарок: свой любимый аксессуар — украинский венок на голову. И добавила: “Надеюсь, этот подарок вдохновит вас“.

Смотрите видео выступления Леси Никитюк и Максима Ежова в восьмом прямом эфире проекта “Танці з зірками 2018“:

Напомним, что во время 8 эфира, благодаря зрительскому голосованию, на проект вернули Дениса Беринчика и Екатерину Белявскую, которые покинули “Танці з зірками“ в седьмом выпуске.

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Теги: Леся Никитюк, Танці з зірками 2018, кухар
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  15.10.2018, 19:22
Оценка:  0
гость
уберите этот колхоз.чуччело деревяное.фууу....
pусский  (аноним)  15.10.2018, 15:59
Оценка:  -1
pусский
У Леси болела огромная деревенская пися после хуя негра!
гость  (аноним)  15.10.2018, 15:48
Оценка:  -1
гость
Когда уже выгонят это буратино? Она может быть супер ведущей и мега красавицей (на любителя и то и другое), но танцевать она не умеет.
Djada    15.10.2018, 16:04
Оценка:  0
Djada
так то оно так, но Илона с Ткачем тоже не супер танцевала в первом сезоне. а вот с Ласточкиным сейчас как красиво танцуют. так что не факт, что Леся не умеет. намекаю - мужчина ведет женщину в танце.
Древний_Язычник    15.10.2018, 15:30
Оценка:  -1
Древний_Язычник
я вчера расплакался, когда горячую воду включили..
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