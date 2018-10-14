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TAYANNA прокомментировала откровенную фотосессию с Бадоевым

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Украинская исполнительница TAYANNA рассказала, как проходила ее первая эротическая фотосессия для мужского глянца.
TAYANNA прокомментировала откровенную фотосессию с Бадоевым
TAYANNA прокомментировала откровенную фотосессию с Бадоевым
XXL

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Не так давно певица TAYANNA снялась в откровенной фотосессии. Вместе с режиссером Аланом Бадоевым девушка появилась на обложке сентябрьского номера мужского журнала XXL. Позже она призналась, что на самом деле очень стеснялась работать перед камерой.

TAYANNA  рассказала, что это был ее первый подобный опыт.

У нас такой смарт-секс и фэшн и так далее. Я вообще очень стеснительная, может это на съемках так кажется, что я такая открытая, откровенная, мне так все легко. На самом деле это был колоссальный опыт, который у меня проходил впервые и я конечно стеснялась, просила всех меня прикрывать. Все ходили с простыней прикрывали меня. Это же было в ботаническом саду“, - поделилась артистка в интервью.

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TAYANNA для XXL
TAYANNA для XXL
XXL

Поскольку съемки происходили в публичном месте, то по словам TAYANNA были и желающие понаблюдать за процессом, но им не предоставили такой возможности.  

Напомним, что в мае этого года TAYANNA стала двукратной обладательницей премии “Золотая Жар-птица“ в номинациях “Певица года“ и “Клип года“.

Ранее украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, как выглядела в 15 лет.

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Теги: TAYANNA, XXL, фотосессия, Алан Бадоев
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.10.2018, 20:24
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pусский  (аноним)  14.10.2018, 18:12
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